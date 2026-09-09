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واژگونی اتوبوس کارگران معدن در کرمان+عکس

این اتوبوس حامل کارگران معدن همکار بود که در مسیر جاده اختصاصی معدن به سمت روستای طرز (حوالی بهشت زهرا) در حرکت بود که به علتی نامعلوم از مسیر منحرف و واژگون شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۵۵۶
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اتوبوس

اتوبوس حامل کارگران معدن همکار در محور جاده کارگاهی این معدن واقع در محور کوهبنان _ راور واژگون شد که در اثر آن راننده و ۱۵ کارگر مصدوم شدند.

به گزارش تابناک، این اتوبوس حامل کارگران معدن همکار بود که در مسیر جاده اختصاصی معدن به سمت روستای طرز (حوالی بهشت زهرا) در حرکت بود که به علتی نامعلوم از مسیر منحرف و واژگون شد.

بنا به اعلام پلیس، بلافاصله پس از وقوع سانحه، نیرو‌های پلیس راه به محل حادثه اعزام شدند. علت دقیق این سانحه در دست بررسی کارشناسان پلیس راه قرار دارد.

رضا فلاح مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمان شامگاه ۱۷ شهریور در تشریح این خبر اظهار کرد: گزارش حادثه ساعت ٢٠:١۴ امشب [سه شنبه]گزارش شد که بلافاصله چهار تیم امدادونجات هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: نجاتگران پس از انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، یک مصدوم را برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل کردند.

منبع: ایسنا

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واژگونی اتوبوس کارگران معدن استان کرمان
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