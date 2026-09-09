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آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور گفت: جاده چالوس از ساعت ۷:۰۰ صبح امروز (چهارشنبه) به صورت دوطرفه بازگشایی شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۵۵۴
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وضعیت ترافیکی

به گزارش تابناک؛ سردار احمد کرمی‌اسد از بازگشایی محور چالوس در هر دو مسیر رفت و برگشت خبر داد و اظهار کرد: محور چالوس از ساعت ۱۷:۰۰ روز گذشته، هفدهم شهریور، به‌دلیل بارش باران، احتمال ریزش سنگ، وقوع سیلاب و طغیان رودخانه‌ها و به‌منظور ارتقای ایمنی تردد مسافران در هر دو مسیر رفت و برگشت مسدود شده بود.

وی افزود: با گذشت ۱۴ ساعت از انسداد این دو محور و با توجه به مساعدتر شدن شرایط جوی و انجام اقدامات لازم برای ایمن‌سازی مسیر، جاده چالوس از ساعت ۷:۰۰ صبح امروز _ چهارشنبه هجدهم شهریور_ در هر دو مسیر رفت و برگشت بازگشایی شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به تداوم حضور مأموران پلیس راه در محور چالوس گفت: شرایط مسیر و وضعیت جوی به‌صورت مستمر رصد می‌شود و در صورت بروز هرگونه شرایط مخاطره‌آمیز، تصمیمات لازم برای حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای در نظر گرفته خواهد شد.

وی درباره آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور گفت: ترافیک در محور هراز در مسیر جنوب به شمال محدوده رینه سنگین است، اما تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه قزوین ـ رشت در هر دو مسیر روان گزارش شده است. همچنین تردد در محور هراز در مسیر شمال به جنوب روان است.

سردار کرمی‌اسد افزود: ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک، آزادراه ساوه ـ تهران محدوده رضی‌آباد و محور شهریار ـ تهران در بعضی مقاطع سنگین است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت جوی محور‌های مواصلاتی نیز گفت: محور‌های شمالی در ارتفاعات با بارش باران و مه‌گرفتگی مواجه هستند و در بعضی محور‌های استان‌های البرز، گیلان، مازندران و گلستان نیز بارش باران و مه‌گرفتگی گزارش شده است.

سردار کرمی‌اسد از مسافران خواست پیش از آغاز سفر، به‌ویژه در محور‌های شمالی و جاده‌های مرتفع و کوهستانی، از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی مسیر اطلاع کسب کنند و با توجه به شرایط جوی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، از انجام حرکات پرخطر خودداری کنند.

منبع: ایمنا

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