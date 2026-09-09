فرزندکشی مرد لرستانی با کلاشینکف

به گزارش تابناک؛ سرهنگ شاپور گراوند فرمانده انتظامی چگنی در استان لرستان گفت‌: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجربه قتل در روستای «شرف بستانرود» شهرستان چگنی، ماموران پاسگاه انتظامی «چنار» و پلیس آگاهی تحقیقات را آغاز کردند.

سرهنگ گراوند ادامه داد: مأموران پس از حضور در صحنه و انجام بررسی‌های اولیه دریافتند که پدر و پسر به‌دلیل اختلافات خانوادگی با یکدیگر درگیر شده‌اند که در جریان این درگیری پدر با استفاده از سلاح کلاشنیکف اقدام به تیراندازی به سمت پسر خود کرده و وی را از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار داده است.

فرمانده انتظامی چگنی اظهار کرد: متهم پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات دستگیر شد. در جریان این عملیات یک قبضه سلاح کلاش، یک تیغه خشاب و ۲ تیر جنگی از متهم کشف شد.