اتفاقی که ارتش آمریکا هنوز از آن بیرون نیامده!
به گزارش تابناک؛ وال استریت ژورنال گزارش داد، روز دوشنبه ایران به کشتیهای نیروی دریایی آمریکا حمله کرد؛ حملهای که ارتش این کشور هنوز زیر بار آن نرفته است. این حمله پس از حملات موشکی بالستیک ایران به یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن موشک هدایتشونده در روزهای گذشته انجام شد.
مقامهای مدعی شدند که هیچ کشتی آمریکایی در این حملات آسیب ندیده است. با این حال، تلاشهای اخیر ایران برای هدف قرار دادن تجهیزات نیروی دریایی آمریکا این نگرانی را ایجاد میکند که ارتش این کشور از سلاحهای پیشرفتهتری استفاده میکند و ممکن است از چین یا روسیه کمک دریافت کند.
این ابراز نگرانی در حالی است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شکار یکی از مدرنترین زیردریاییهای هوشمند و بدون سرنشین ارتش آمریکا در ورودی تنگه هرمز طی یک اقدام پیچیده اشراف اطلاعاتی و عملیاتی خبر داد.
اوایل هفته گذشته، فرماندهی مرکزی ایالات متحده ادعا کرد که سه نفتکش ایرانی را هدف قرار داده است.
در پی حمله ارتش آمریکا به نفتکشهای ایران، نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد: به تمامی خدمه نفتکشها در محدود اسکلههای کویت و بحرین که میزبان این تروریستها و شریک در شرارتهای آنان هستند اخطار میدهیم شناور خود را چه در لنگرگاه و چه در اسکلهها سریعاً ترک کنند؛ چرا که مورد هدف قرار خواهند گرفت.
منبع: ایسنا