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جاده چالوس باز شد

رئیس پلیس راه راهور فراجا از بازگشایی جاده چالوس از ساعت ۷ صبح امروز به صورت دوطرفه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۳۵۵۱
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جاده چالوس

به گزارش تابناک؛ سردار احمد کرمی‌اسد اعلام نمود: محور چالوس از ساعت ۱۷ روز گذشته، به‌ دلیل بارش باران، احتمال ریزش سنگ، وقوع سیلاب و طغیان رودخانه‌ها و به‌منظور ارتقای ایمنی تردد مسافران در هر دو مسیر رفت و برگشت مسدود شده بود.

وی افزود: با گذشت ۱۴ ساعت از انسداد این ۲ محور و با توجه به مساعدتر شدن شرایط جوی و انجام اقدامات لازم برای ایمن‌سازی مسیر، جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال از ساعت۷ صبح امروز، ۱۸ شهریورماه، در هر دو مسیر رفت و برگشت بازگشایی شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به تداوم حضور مأموران پلیس راه در محور چالوس، گفت: شرایط مسیر و وضعیت جوی به صورت مستمر رصد می‌شود و در صورت بروز هرگونه شرایط مخاطره‌آمیز، تصمیمات لازم برای حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای اتخاذ خواهد شد.

وی درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور نیز گفت: ترافیک در محور هراز در مسیر جنوب به شمال محدوده رینه سنگین است، اما تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه قزوین ـ رشت در هر دو مسیر روان گزارش شده است. همچنین تردد در محور هراز در مسیر شمال به جنوب روان است.

سردار کرمی‌اسد افزود: ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک، آزادراه ساوه ـ تهران محدوده رضی‌آباد و محور شهریار ـ تهران در برخی مقاطع سنگین است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت جوی محورهای مواصلاتی نیز گفت: محورهای شمالی در ارتفاعات با بارش باران و مه‌گرفتگی مواجه هستند و در برخی محورهای استان‌های البرز، گیلان، مازندران و گلستان نیز بارش باران و مه‌گرفتگی گزارش شده است.

بنابر اعلام پلیس، سردار کرمی‌اسد از مسافران خواست پیش از آغاز سفر، به ویژه در محورهای شمالی و جاده‌های مرتفع و کوهستانی، از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی مسیر اطلاع کسب کنند و با توجه به شرایط جوی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، از انجام حرکات پرخطر خودداری کنند.
 منبع: ایسنا

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