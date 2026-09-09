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اطلاعیه 13 سپاه؛

حمله سنگین به محل استقرار جنگنده‌های آمریکایی

سپاه پاسداران در اطلاعیه ای اعلام کرد: آشیانه تعمیر و نگهداری، آماده‌سازی و محل استقرار جنگنده‌های F-35 ،F-16 ،F-15 و شلتر جنگنده‌ها مورد هدف قرارگرفت.
کد خبر: ۱۳۹۳۵۴۴
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حمله ایران به جنگنده های آمریکا

به گزارش تابناک؛ در این اطلاعیه آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَ یخْزِهِمْ وَ یَنصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَ یَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِین

مردم غیور و مبعوث شده ایران اسلامی عزیز

تداوم حضور شما در صحنه، دشمن آمریکایی را خسته و مایوس کرده است و مقاومت و اقتدار فرزندان رشید رزمنده شما در تنگه هرمز، سردمداران کاخ سفید را کلافه وسردرگم کرده است.

ارتش تروریستی و متجاوز شکست‌خورده آمریکا از روی استیصال چند کشتی تجاری - نفتی ایران اسلامی را مورد حمله قرار داد.

با عنایت خاصه خداوند متعال و تحت توجهات حضرت ولیعصر(عج) ارواحنا فداه و به تلافی حمله متجاوزانه رژیم آمریکا به نفتکش‌های ایرانی، رزمندگان قدرتمند دلاور و جان‌برکف نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات تنبیه متجاوز با رمز مبارک «یا حیدر کرار» پایگاه آمریکائی الازرق اردن را زیر ضربات سهمگین موشکی خود قرار دادند.

در این عملیات برای تنبیه متجاوز با حمله سنگین موشک‌های بالستیک سوخت جامد و مایع آشیانه تعمیر و نگهداری، آماده‌سازی و محل استقرار جنگنده‌های F-35 ،F-16 ،F-15 و شلتر جنگنده‌ها مورد اصابت قرار گرفته و خسارات سنگینی به دشمن عنود وارد آمده است.

دشمن در مواجهه با نیروی دریایی قهرمان و مقتدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنگه هرمز از موضع ناتوانی و عجز و ضعف، دست به حرکت‌های مذبوحانه زده و بلافاصله پاسخ قاطع را دریافت نمود.

هوشیاری و نبرد قاطع رزمندگان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر علیه دشمن متجاوز تا توقف تجاوزات را مستاصل کرده است.

این نبرد مقتدرانه ادامه خواهد داشت.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم»

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