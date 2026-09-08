سفارت ایران در لندن تصریح کرد: همسویی با سیاست ناعادلانه ایالات متحده در اعمال تروریسم اقتصادی علیه ایران، جز تعمیق دیوار بی‌اعتمادی میان انگلیس و ایران و تضعیف مبانی همکاری دوجانبه، نتیجه‌ای نخواهد داشت.

سفارت ایران: همسویی انگلیس با سیاست‌های آمریکا تنها دیوار بی‌اعتمادی را تعمیق می‌کند

به گزارش تابناک، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن روز سه‌شنبه مراتب اعتراض خود را نسبت به تحریم‌های غیرقانونی دولت انگلیس علیه مردم ایران ابراز کرد.

سفارت ایران در انگلیس در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سفارت جمهوری اسلامی ایران مراتب تاسف عمیق خود را از تصمیم دولت انگلیس برای اعمال تحریم‌های غیرقانونی علیه مردم ایران ابراز می‌دارد. چنین تحریم‌های غیرقانونی برخلاف منافع مشترک ایران و انگلیس است.»

سفارت ایران در ادامه نوشت: «همسویی با سیاست ناعادلانه ایالات متحده در اعمال تروریسم اقتصادی علیه ایران، جز تعمیق دیوار بی‌اعتمادی میان دو کشور و تضعیف مبانی همکاری دوجانبه، نتیجه‌ای نخواهد داشت.»

در ادامه این پیام آمده است: «جمهوری اسلامی ایران همواره به حقوق بین‌الملل پایبند بوده است و برنامه هسته‌ای ایران تحت نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد. سفارت توصیه می‌کند دولت انگلیس به‌جای در پیش گرفتن رفتاری اشتباه و نتیجه معکوس، اقدام تجاوزکارانه رژیم‌های کودک‌کش آمریکا و اسرائیل علیه ایران را محکوم کند؛ اقدامی که نقض آشکار حقوق بین‌الملل و حاکمیت ایران محسوب می‌شود.»