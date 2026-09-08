En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

واکنش سفارت ایران به همسویی انگلیس با سیاست‌های آمریکا

سفارت ایران در لندن تصریح کرد: همسویی با سیاست ناعادلانه ایالات متحده در اعمال تروریسم اقتصادی علیه ایران، جز تعمیق دیوار بی‌اعتمادی میان انگلیس و ایران و تضعیف مبانی همکاری دوجانبه، نتیجه‌ای نخواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۹۳۵۳۵
| |
564 بازدید
سفارت ایران

سفارت ایران: همسویی انگلیس با سیاست‌های آمریکا تنها دیوار بی‌اعتمادی را تعمیق می‌کند
به گزارش تابناک، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن روز سه‌شنبه مراتب اعتراض خود را نسبت به تحریم‌های غیرقانونی دولت انگلیس علیه مردم ایران ابراز کرد.

سفارت ایران در انگلیس در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سفارت جمهوری اسلامی ایران مراتب تاسف عمیق خود را از تصمیم دولت انگلیس برای اعمال تحریم‌های غیرقانونی علیه مردم ایران ابراز می‌دارد. چنین تحریم‌های غیرقانونی برخلاف منافع مشترک ایران و انگلیس است.»

سفارت ایران در ادامه نوشت: «همسویی با سیاست ناعادلانه ایالات متحده در اعمال تروریسم اقتصادی علیه ایران، جز تعمیق دیوار بی‌اعتمادی میان دو کشور و تضعیف مبانی همکاری دوجانبه، نتیجه‌ای نخواهد داشت.»

در ادامه این پیام آمده است: «جمهوری اسلامی ایران همواره به حقوق بین‌الملل پایبند بوده است و برنامه هسته‌ای ایران تحت نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد. سفارت توصیه می‌کند دولت انگلیس به‌جای در پیش گرفتن رفتاری اشتباه و نتیجه معکوس، اقدام تجاوزکارانه رژیم‌های کودک‌کش آمریکا و اسرائیل علیه ایران را محکوم کند؛ اقدامی که نقض آشکار حقوق بین‌الملل و حاکمیت ایران محسوب می‌شود.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
سفارت ایران انگلیس آمریکا تحریم ایران تحریم های جدید
قانون جدید حجاب در مدارس اتریش/ ممنوعیتی که به نام حمایت از دختران کلید خورد!
در لحظه مرگ در مغز چه میگذرد؟
عکس: مجوز رسمی نصب رادیو در منزل
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توضیح معاون وزیر خارجه درباره تحریم‌های جدید آمریکا
تحریم‌های خصمانه جدید آمریکا علیه ایران
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ۳ فرد ایرانی
تحریم‌های جدید انگلیس علیه ایران
اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آخرین اخبار
روایت تکان‌دهنده از ۴۷ سال نفوذ در جمهوری اسلامی/ نفوذی و جاسوس را اشتباه نگیریم/ وزرای ارشاد و علوم را به چالش می‌کشم!
واکنش سفارت ایران به همسویی انگلیس با سیاست‌های آمریکا
لحظه خودکشی دختر مدل از بالای پل +18
هشدار فوری نیروی دریایی سپاه به خدمه برخی نفتکش‌ها
حمله موشکی آمریکا به نفتکش ایرانی در نزدیکی جزیره خارگ/ سپاه: تمامی نفتکش‌ها در محدودۀ کویت و بحرین تخلیه شوند/ بروزرسانی می شود
حرکت شگفت انگیز قهرمان دوومیدانی روی سکو
پاسخ قاطع فرمانده قرارگاه خاتم به دشمن آمریکایی
سوال چالشی کارشناس صداوسیما از معاون پزشکیان
اظهارات تازه آیت الله علم الهدی درباره عفاف و حجاب
کنایه عراقچی به «راه‌حل خلاقانه» آمریکا: جدی می‌فرمایید؟!
عکس | اولین تصاویر از شکار ارزشمند سپاه در تنگه هرمز
نخستین ویدیو از «زهپاد» آمریکایی که سپاه شکار کرد
وقوع انفجار در ابها، نجران و جیزان عربستان
رهبر انقلاب: ملت ایران دشمن را به استیصال انداخته است
علت کندی اینترنت ایران در ساعات اخیر
صوت تکان دهنده فحاشی خداداد عزیزی به عالیشاه
تصاویر عمل شنیع دو دانشجو که باعث اخراج‌شان شد
فحاشی خداداد عزیزی گردن شبکه‌های معاند افتاد!
تمامی عوامل حاضر در این ویدیو بازداشت شدند
تصاویر پرواز بسیار نزدیک دو هواپیمای مسافربری ایران در آسمان!
تصاویر تست موشک مین ریز ایران؛ فجر 5
تصاویر مجری زنی که محکوم به اعدام شد
قطعنامه ضد ایرانی آژانس با ۲۰ رأی مثبت تصویب می‌شود/ شاید غرب با چین و روسیه درباره ایران معامله کند
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!
افشای دلایل اسرائیل برای ترور شهیدان لاریجانی و خرازی/ اینترنت جاسوسان داخلی از کجا تامین می‌شد؟/ چاره‌ای جز داشتن سلاح هسته‌ای نداریم
فرمانده بسیج راسک به شهادت رسید
باران آمد؛ تخلفات ساخت و سازهای مازندران را با خود آورد!
دلیل قوس‌های عجیب راننده‌های فرمول یک در پیچ‌ها
مقام پیشین موساد: تا این تاریخ برای سرنگونی نظام ایران وقت داریم!
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۷ نظر)
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۹ نظر)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۲۸ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۸ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۸۱ نظر)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۵ نظر)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۵۵ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005qWN
tabnak.ir/005qWN