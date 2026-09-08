سرلشکر عبداللهی تأکید کرد: هرگونه تعرض به نفتکش‌های ایران موجب هدف قرار گرفتن پایگاه های آمریکا در منطقه خواهد شد.

پاسخ قاطع فرمانده قرارگاه خاتم به دشمن آمریکایی

به گزارش تابناک، سرلشکر علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در فضای مجازی نوشت:

ارتش متجاوز آمریکا به نفتکش های ایران اخطار تخلیه داده است تا آنها را مورد اصابت قرار دهد لذا اعلام میکنم هرگونه تعرض به نفتکش های ایران موجب هدف قرار گرفتن پایگاه های آمریکا در منطقه توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.