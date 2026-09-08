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اولین تماس تلفنی رئیس جمهور چین با اندی برنهام

رئیس‌جمهور چین روز سه‌شنبه در اولین تماس رسمی خود با نخست‌وزیر بریتانیا خواستار «همکاری عمیق‌تر» میان این دو کشور شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۵۰۸
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رئیس جمهور چین

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری شینهوا، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین انتصاب اندی برنهام به عنوان نخست‌وزیر انگلیس را تبریک گفت و تاکید کرد که منافع مشترک این دو کشور بر اختلافات آنها در نظام‌های اجتماعی غلبه دارد.

بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور چین در این تماس تلفنی اظهار کرد: هر دو طرف باید به یکدیگر احترام بگذارند و به یکدیگر اعتماد کنند، از اختلافات فراتر روند و در عین حال به دنبال زمینه‌های مشترک باشند تا همکاری‌های سودمند متقابل را گسترش دهند. چین و بریتانیا هر دو قدرت‌های بزرگ فناوری با منابع فراوان در آموزش، فرهنگ و ورزش هستند. آنها باید رویکردی باز و آینده‌نگرانه را حفظ و تبادلات و همکاری‌ها را در زمینه‌های مختلف تقویت کنند.

شی همچنین از برنهام خواست تا به عنوان یک اقتصاد بزرگ و عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، در حمایت از چندجانبه‌گرایی و تجارت آزاد و تلاش برای ایجاد «جهانی چندقطبی عادلانه و منظم» با چین همکاری کند.

اندی برنهام در تاریخ ۲۰ ژوئیه، پس از کر استارمر به عنوان نخست‌وزیر جدید انگلیس منصوب شد.

خبرگزاری شینهوا اعلام کرد که این تماس تلفنی روز سه‌شنبه به درخواست برنهام انجام شد. با این حال، در بیانیه‌ای که توسط پکن منتشر شده، اشاره‌ای به این نشده که آیا جنگ‌ آمریکا علیه ایران و یا درگیری اوکراین و روسیه در این مکالمه تلفنی مطرح شده است یا خیر.

طبق این تماس تلفنی، برنهام به شی گفت: بریتانیا مایل است تداوم سیاست خود در قبال چین را حفظ کند، مشارکت راهبردی بلندمدت و پایدار» ایجاد کند، تبادلات سطح بالا داشته باشد و روابط دوجانبه را به بالاترین سطح تاریخی خود بازگرداند.

او همچنین به نقش دو کشور در سازمان ملل اشاره کرد و گفت: در چشم‌انداز آشفته و پیچیده بین‌المللی فعلی، بریتانیا و چین به عنوان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل باید گفت‌وگو را برای حل‌وفصل مسائل مهم بین‌المللی ترویج دهند، به‌طور مشترک به چالش‌های جهانی مانند تغییرات اقلیمی بپردازند و برای حفظ ثبات و رفاه جهانی با یکدیگر همکاری کنند.

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شی جین پینگ رئیس جمهور چین گفتگوی تلفنی اندی برنهام نخست وزیر انگلیس
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