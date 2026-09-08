En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی
امتحانات دانشجویان عراقی لغو شد

واکنش رئیس دانشگاه به شایعه تعرض دانشجویان عراقی

رییس دانشگاه سمنان با اشاره به وقایع اتفاق‌افتاده گفت: درگیری میان ۲ نفر از شهروندان که حالت عادی نداشتند و ۲ دانشجوی عراقی در پارک مقابل خوابگاه(داخل شهر سمنان) رخ داد و برخی مطالب منتشرشده در فضای مجازی درباره این حادثه با واقعیت ماجرا همخوانی ندارد.
کد خبر: ۱۳۹۳۵۰۲
| |
2195 بازدید
دانشگاه سمنان

به گزارش تابناک، مسعود نصیری زرندی روز سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در سمنان افزود: این درگیری حدود ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه بامداد آغاز شد و با حضور عوامل انتظامی حدود ساعت سه و ۳۰ دقیقه تا چهار بامداد پایان یافت.

وی با بیان اینکه دانشجویان عراقی در زمان وقوع حادثه در پارک مقابل محل اسکان خود حضور داشتند، ادامه داد: در این حادثه توهین، اهانت یا تهدیدی از سوی دانشجویان عراقی گزارش نشده است.

رییس دانشگاه سمنان اظهار کرد: عوامل دخیل در ایجاد این حادثه شناسایی و در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفته‌اند و با دستور مقام قضایی، مراحل تشکیل پرونده در حال پیگیری است و پس از تکمیل بررسی‌ها، پرونده برای صدور رای در اختیار مقام قضایی قرار می‌گیرد.

واکنش به شایعات فضای مجازی؛ سناریوی دروغ بزرگ

وی با انتقاد شدید از شایعات در فضای مجازی، گفت: متأسفانه پس از این اتفاق، برخی در فضای مجازی سناریویی تحت عنوان تعرض مطرح کردند که این چیزی جز یک دروغ بزرگ نبود؛ واقعاً چنین چیزی رخ نداده است؛ این حادثه یک نزاع خیابانی بوده و هیچگونه تعرضی از سوی دانشجویان عراقی صورت نگرفته است.

وی افزود: آنچه در بررسی‌های رسمی مشخص شده، با برخی روایت‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده تفاوت دارد و به همین دلیل از مردم درخواست می‌شود اخبار مربوط به این حادثه را از مبادی رسمی و معتبر دریافت کنند.

رییس دانشگاه سمنان تاکید کرد: با هر فردی که درصدد برهم زدن آرامش و امنیت شهروندان باشد، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی گفت: متهمان در جریان رسیدگی اظهاراتی داشته‌اند که در صورت ضرورت و با رعایت ملاحظات قانونی، جزییات آن از طریق رسانه‌های رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دانشگاه سمنان در مسیر اصلاح روند جذب دانشجویان بین‌الملل 

نصیری زرندی همچنین با اشاره به حضور گسترده دانشجویان خارجی در دانشگاه سمنان بیان کرد: جذب دانشجوی بین‌الملل یک سیاست و ظرفیت مهم برای دانشگاه و کشور است، اما این روند باید متناسب با زیرساخت‌ها، ظرفیت‌های خوابگاهی و الزامات قانونی دنبال شود.

وی افزود: دانشگاه سمنان در مسیر اصلاح روند جذب و ساماندهی دانشجویان بین‌الملل قرار گرفته است تا ضمن استفاده از ظرفیت‌های علمی و اقتصادی حضور دانشجویان خارجی، ملاحظات فرهنگی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد.

نشست با مسوولانی از سفارت عراق 

رییس دانشگاه سمنان با اشاره به دیدار با نمایندگان و مسوولان سفارت عراق پس از حادثه گفت: نشست مشترکی با نمایندگان عراق برگزار شد و موضوعات مختلف مربوط به دانشجویان عراقی، شرایط اقامت و زیرساخت‌های مورد نیاز آنان مورد بررسی قرار گرفت.

نصیری زرندی تاکید کرد: دانشگاه سمنان ضمن حمایت از دانشجویان بین‌المللی، موضوع ساماندهی وضعیت اقامت، خوابگاه و خدمات مورد نیاز آنان را با جدیت دنبال می‌کند تا روند حضور دانشجویان خارجی در دانشگاه در چارچوب مقررات و با رعایت ملاحظات فرهنگی و اجتماعی انجام شود.

وی یادآور شد که دانشگاه سمنان ۱۵ هزار دانشجو دارد که چهارهزار و ۹۳۶ نفر دانشجوی بین‌الملل محسوب می‌شوند.

لغو امتحانات دانشجویان بین‌الملل 

رییس دانشگاه سمنان درباره احتمال نقشه‌چینی‌ها و دسیسه‌چینی بیگانگان در پی این موضوع، گفت: این احتمال نیز بررسی شد و مسوولان امر در حال بررسی اثبات یا رد این موضوع هستند. 

وی با اشاره به اینکه استان سمنان هشت‌هزار و ۷۰۰ دانشجوی بین‌الملل دارد گفت: دانشگاه سمنان ۱۵ هزار دانشجو دارد که چهارهزار و ۹۳۶ دانشجوی بین‌الملل محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به لغوشدن امتحانات دانشجویان بین‌الملل دانشگاه سمنان طی سه‌روز ادامه داد: با توجه به مهلت پایانی برای برگزاری دفاعیه دانشجویان تا سی‌ام مهر ۱۴۰۵، به این ترتیب تعویق امتحانات نیز مشکلاتی ایجاد می‌کند و رایزنی‌هایی برای نحوه برگزاری امتحانات دانشجویان بین‌الملل در حال انجام است.

به گزارش ایرنا، دانشگاه سمنان دانشگاه مادر منطقه و جزو ۱۵ دانشگاه برتر کشور در حوزه‌های علمی و پژوهشی محسوب  می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سمنان دانشگاه سمنان دانشگاه بین المللی دانشجویان عراقی خوابگاه درگیری
قانون جدید حجاب در مدارس اتریش/ ممنوعیتی که به نام حمایت از دختران کلید خورد!
در لحظه مرگ در مغز چه میگذرد؟
عکس: مجوز رسمی نصب رادیو در منزل
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش سفارت عراق به حادثه خوابگاه دانشگاه سمنان
دستگیری ۲ نفر از عوامل درگیری خوابگاه دانشجویان عراقی
Poll
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
صوت تکان دهنده فحاشی خداداد عزیزی به عالیشاه
تمامی عوامل حاضر در این ویدیو بازداشت شدند
سریع القلم: آمریکا احتمالاً از این تاریخ به ایران حمله می‌کند!
تصاویر مجری زنی که محکوم به اعدام شد
تصاویر تازه حمله آمریکا به سه نفتکش ایرانی
تصاویر پرواز بسیار نزدیک دو هواپیمای مسافربری ایران در آسمان!
تصاویر تصادف مرگبار تریلی با یازده کشته!
قطعنامه ضد ایرانی آژانس با ۲۰ رأی مثبت تصویب می‌شود/ شاید غرب با چین و روسیه درباره ایران معامله کند
افشای دلایل اسرائیل برای ترور شهیدان لاریجانی و خرازی/ اینترنت جاسوسان داخلی از کجا تامین می‌شد؟/ چاره‌ای جز داشتن سلاح هسته‌ای نداریم
5 ویدیو از لحظات سقوط جنگنده اف 4
مقام پیشین موساد: تا این تاریخ برای سرنگونی نظام ایران وقت داریم!
تصاویر تازه از لحظات انهدام نفتکش‌های متخلف توسط سپاه
تصاویر هدف قرار دادن سه نفتکش توسط سپاه
حملات ایران از امارات متوجه کویت و بحرین شد/ پاکستان نمی‌خواهد مستقیماً وارد درگیری اعراب و ایران شود
تصاویر ملوانان آبراهام لینکلن در فاحشه‌خانه‌های تایلند
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۷ Comment)
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۹ Comment)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ Comment)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۲۷ Comment)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۵ Comment)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۷ Comment)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۲ Comment)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۵ Comment)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ Comment)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ Comment)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ Comment)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ Comment)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۵۰ Comment)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۴۹ Comment)
صوت تکان دهنده فحاشی خداداد عزیزی به عالیشاه  (۴۷ Comment)
tabnak.ir/005qVq
tabnak.ir/005qVq