شکار جدید سپاه را بهتر بشناسید + عکس

به گزارش تابناک، نیروی دریایی سپاه عصر امروز یک فروند زیرسطحی دشمن آمریکایی را شکار کرد.

زهپاد Dive‑LD یک وسیلۀ زیرسطحی خودکار بزرگ یا Large-Displacement AUV است.

این زیردریایی حدود ۵٫۸ متر طول و نزدیک به ۳ تن وزن دارد و برای انجام مستقل مأموریت‌های طولانی در آب‌های عمیق طراحی شده است.

این زیردریایی هوشمند می‌تواند تا ۱۰ روز زیر آب فعالیت کند و براساس مشخصات اعلامی سازنده، توان رسیدن به عمق ۶۰۰۰ متر را دارد.

تصویر شناور شکارشده آمریکایی

طراحی ماژولار و بخش‌های تولیدشده با چاپ سه‌بعدی، امکان نصب سریع انواع حسگرها و محموله‌های مأموریتی روی این زیردریایی را فراهم می‌کند.

شناسایی و مراقبت زیرسطحی، نقشه‌برداری بستر دریا، کشف مین، بررسی کابل‌ها و خطوط لولۀ دریایی، پشتیبانی از جنگ ضدزیردریایی و انتقال اطلاعات از مهم‌ترین مأموریت‌های احتمالی آن است.

نقطۀ قوت اصلی Dive‑LD، ترکیب خودمختاری، ماندگاری عملیاتی و قابلیت تغییر مأموریت محسوب می‌شود.

منبع: فارس