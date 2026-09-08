شکار جدید سپاه را بهتر بشناسید + عکس
به گزارش تابناک، نیروی دریایی سپاه عصر امروز یک فروند زیرسطحی دشمن آمریکایی را شکار کرد.
زهپاد Dive‑LD یک وسیلۀ زیرسطحی خودکار بزرگ یا Large-Displacement AUV است.
این زیردریایی حدود ۵٫۸ متر طول و نزدیک به ۳ تن وزن دارد و برای انجام مستقل مأموریتهای طولانی در آبهای عمیق طراحی شده است.
این زیردریایی هوشمند میتواند تا ۱۰ روز زیر آب فعالیت کند و براساس مشخصات اعلامی سازنده، توان رسیدن به عمق ۶۰۰۰ متر را دارد.
تصویر شناور شکارشده آمریکایی
طراحی ماژولار و بخشهای تولیدشده با چاپ سهبعدی، امکان نصب سریع انواع حسگرها و محمولههای مأموریتی روی این زیردریایی را فراهم میکند.
شناسایی و مراقبت زیرسطحی، نقشهبرداری بستر دریا، کشف مین، بررسی کابلها و خطوط لولۀ دریایی، پشتیبانی از جنگ ضدزیردریایی و انتقال اطلاعات از مهمترین مأموریتهای احتمالی آن است.
نقطۀ قوت اصلی Dive‑LD، ترکیب خودمختاری، ماندگاری عملیاتی و قابلیت تغییر مأموریت محسوب میشود.
منبع: فارس