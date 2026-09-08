حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت: ملت یمن حدود ۱۲ سال است که در معرض تجاوزات تروریستی رژیم سعودی قرار دارد و این رژیم با حمله به غیرنظامیان و تأسیسات زیربنایی، حاکمیت یمن را هدف گرفته است.

عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، ادامه داد: حملات اخیر حاصل همکاری و هماهنگی سه‌جانبه میان آمریکا، رژیم صهیونیستی و رژیم سعودی علیه ملت و تأسیسات حیاتی یمن است.

وی افزود: نیرو‌های مسلح یمن رژیم سعودی را به دلیل گستاخی و تجاوزاتش گوشمالی خواهند داد؛ پاسخ‌های فعلی محدود بوده و این رژیم به‌زودی درسی فراموش‌نشدنی خواهد گرفت.

حزام الاسد تصریح کرد: پاسخ جدید و گسترده نیرو‌های مسلح یمن در آینده‌ای بسیار نزدیک عملیاتی می‌شود و دشمن سعودی را غافلگیر خواهد کرد.

پیشتر محمد الفرح، عضو دیگر از دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در واکنش به ادعای سعودی‌ها در هدف قرار دادن غیرنظامیان گفته بود که هیچ هدفی در عربستان سعودی مورد اصابت قرار نگرفته است که جزو اهداف غیرنظامی محسوب شود.

وی افزود: آنچه مورد اصابت قرار گرفت، اهداف مشروع نظامی بوده و در پاسخ به تجاوزات گسترده سعودی‌ها صورت گرفت که ده‌ها غیرنظامی، زن و کودک یمنی را به شهادت رساندند.

وزارت خارجه عربستان سعودی با هدف مظلوم نمایی مدعی شده بود که در حمله یمنی‌ها به مراکز حیاتی این کشور، ۷۳ غیرنظامی زخمی شده‌اند.

منبع: تسنیم