تغییر چهره عجیب ریما رامین فر در پایتخت ۱ و ۷!
عکس همای پایتخت اولین روز سریال تا فصل هفتم؛ تغییر چهره ریما رامینفر در نقش هما سعادت را در گذر سالها نشان میدهد.
کد خبر: ۱۳۹۳۴۹۰| |
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به گزارش تابناک؛ ریما رامینفر، بازیگر زن با نقش «هما سعادت» در سریال پایتخت درخشید و سالهاست یکی از شخصیتهای ماندگار این مجموعه شده؛ چهره ای که با بازپخش این سریال، مخاطبان بیشتر متوجه تغییر چهره او نسبت به سری اول پایتخت شده اند.
در این تصویر؛ چهره ریما رامین فر در نخستین فصل سریال پایتخت در کنار چهره جدید هما در پایتخت ۷ قرار گرفته تا تغییر ظاهر و تیپ و استایل این بازیگر در گذر یک دهه دیده شود.
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