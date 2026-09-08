نیکزاد: افزایش نرخ سوم بنزین یک مُسکن است، اما...

علی نیکزاد با بیان اینکه افزایش نرخ سوم بنزین یک مُسکن است و باعث اتفاق ویژه‌ای در کاهش مصرف سوخت نمی‌شود، گفت: دولت باید شرایط را به گونه‌ای مدیریت کند که افزایش قیمت بنزین حداقل تاثیر را در سایر شئونات زندگی مردم داشته باشد.

به گزرارش تابناک، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در استودیو ایسنا، درباره تصمیم اخیر دولت مبنی بر افزایش نرخ سوم سهمیه بنزین، گفت: دولت از مدتی قبل تصمیم گرفته بود که نرخ سهمیه سوم بنزین را از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش دهد. دولت این موضوع را به رئیس سازمان برنامه و بوجه سپرده بود لذا نه وزیر نفت و نه رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت مسئول این کار نبودند.

وی ادامه داد: براین اساس ما یک صحبتی با ایشان (رئیس سازمان برنامه و بودجه) برای انتقال سهمیه انجام دادیم یعنی ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومان و ۱۵ لیتر بنزین ۵۰۰۰ تومانی تعیین شود؛ دولت این موضوع را پذیرفت و اعمال هم کرد اما از روز گذشته سهمیه سوم را 10 هزار تومان کرد؛ باید اولا دولت زودتر اطلاع‌رسانی می‌کرد نه اینکه ۲۴ ساعت قبل آن را اعلام کند همچنین از این منابع در جهت معیشت مردم استفاده شود ثالثا با این تصمیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن کسری داریم و این تصمیم باعث ایجاد تحول اساسی در تراز شدن تولید و مصرف بنزین نمی‌شود.

نایب رئیس مجلس درباره راهکار درباره موضوع بنزین، گفت: طبق قانون باید نرخ انرژی و سوخت با «شیب ملایم» افزایش پیدا می‌کرد که این کار انجام نشد اما بهترین کار این است که دو کار به صورت همزمان انجام شود؛ یکی اینکه (قیمت) با شیب ملایم افزایش یابد و دوم اینکه ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم عملیاتی شود یعنی استفاده از سوخت‌های متنوع و حرکت به سمت روش‌هایی که نتیجه آن کاهش مصرف بنزین باشد.

وی ادامه داد: باید برنامه جامعی با افق بلند وجود داشته باشد که شامل انواع سوخت مصرفی خودرو، اولتیماتوم به خودروسازان، استفاده بهینه از سوخت و عمل به تکالیف قانونی می‌شود که مردم بتوانند از انواع سوخت استفده کنند وگرنه با قیمت ۱۰ هزار تومانی بنزین هم بعد از مدت کوتاهی ناترازی بروز پیدا کرده و دولت دوباره باید قیمت دیگری تعیین کند در حالی که روش‌های دیگری در قانون پیش‌بینی شده است.

نیکزاد همچنین گفت که افزایش نرخ سوم بنزین یک مُسکن است و باعث اتفاق ویژه‌ای در کاهش مصرف سوخت نمی‌شود .

نایب رئیس مجلس در واکنش به نگرانی مردم درباره تبعات افزایش قیمت بنزین در افزایش قیمت سایر کالاها، گفت: حرف مردم درست است چون وقتی سوخت گران می‌شود، حمل‌ونقل و قیمت تمام شده کالا زیاد می‌شود و در نهایت روی اقتصاد مردم اثر می‌گذارد اما قرار ما با دولت این نبود.

وی توضیح داد: طبق قانون دولت می‌تواند با شیب ملایم اعمال مدیریت در سوخت و بنزین داشته باشد اما قرار ما (با دولت) این نبود به خصوص در زمانی که انسجام ملی و وحدت مهم است و ما به معنای واقعی مدیون مردم هستیم.

نیکزاد گفت: قرار ما این بود که با کاهش سهمیه، شرایط را مدیریت کنیم اما اکنون که دولت چنین تصمیمی گرفته، دولت باید شرایط را به گونه‌ای مدیریت کند که این افزایش نرخ سوم بنزین حداقل تاثیر را در سایر شئونات زندگی مردم داشته باشد.

منبع: ایسنا