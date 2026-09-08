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شکار جدید و مهم سپاه در تنگه‌‌هرمز + عکس

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای مهم از شکار یک زیرسطحی هوشمند دشمن آمریکایی در تنگه هرمز خبر داد
کد خبر: ۱۳۹۳۴۸۶
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2696 بازدید
نیروی دریایی سپاه

به گزارش تابناک،  نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۱۲ خود اعلام کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم
وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ( صف/۱۳)

مردم مبعوث شده ایران عزیز؛
 با عنایت خاصه خداوند متعال رزمندگان نیروی دریایی سپاه یکی از مدرن‌ترین زیردریایی‌های هوشمند و بدون سرنشین ارتش تروریست امریکا را در ورودی تنگه هرمز طی یک اقدام پیچیده اشراف اطلاعاتی و عملیاتی در سحرگاه امروز به دام انداختند. 

این زیر سطحی هوشمند از جدیدترین تکنولوژی در حوزه زیر سطحی در دنیا برخوردار بوده که سال ۲۰۲۵ میلادی به ناوگان ارتش تروریست آمریکا تحویل شده است. 

گفتنی است این زیرسطحی اکنون به غنیمت گرفته شده و طی ساعات دیگر تصاویری از آن منتشر خواهد شد. 

زیر سطحی هوشمند Dive-LD یک زیردریایی خودکار آمریکایی با توان ۱۰ روز فعالیت زیر آب و عمق عملیاتی اعلامی ۶۰۰۰ متر است که برای شناسایی، نقشه‌برداری، کشف مین و پشتیبانی ضدزیردریایی طراحی شده است

 

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