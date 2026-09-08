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تخصیص مستقیم درآمد تنگه هرمز به کالابرگ

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تصویب طرح جدید این کمیسیون در خصوص نحوه تخصیص و هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از منابع درآمدی در تنگه هرمز خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۳۴۸۳
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تنگه هرمز

به گزارش تابناک؛ حسن قشقاوی در تشریح نشست عصر امروز (سه‌شنبه ۱۷ شهریور) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت:این جلسه با حضور مسئولان بخش ضدجاسوسی وزارت اطلاعات برگزار شد تا گزارش‌های دقیقی از آخرین توطئه‌ها و اقدامات دشمنان علیه امنیت ملی کشور ارائه شود.

وی توضیح داد: پس از ارائه این گزارش، اعضای کمیسیون دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح کردند؛ همچنین بر ضرورت آمادگی و هوشیاری برای پیشگیری از هرگونه اتفاق ناگواری که آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال تحقق آن در کشور است و مسبوق به سابقه نیز بوده، تاکید شد.

رفع ابهامات از مواد ۷ و ۸ طرح نفوذ

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به بررسی مواد ارجاعی از طرح نفوذ، گفت: در این جلسه مواد ۷ و ۸ طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه ارجاعی از صحن علنی، مورد بررسی قرار گرفت و ابهامات موجود با رای اکثریت اعضای کمیسیون برطرف شد؛ امیدواریم در صحن نیز رای بیاورد.

تصویب ماده ۱۱ طرح تنگه هرمز

قشقاوی همچنین با اشاره به تصویب ماده ۱۱ طرح تنگه هرمز در این جلسه، گفت: طبق مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در طرح اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس، منابع درآمدی حاصل از اعمال این قانون علاوه بر بودجه مصوب سالانه، به صورت صددرصد تخصیص یافته و به ترتیب به معیشت مردم در قالب کالا برگ، تقویت بنیه دفاعی و زیرساختی کشور با اولویت استان‌های درگیر در جنگ، جزایر راهبردی و زیر ساخت‌های دریایی، پدافند هوایی و همچنین تقویت معیشت نیرو‌های مسلح اختصاص داده می‌شود.

منبع: ایسنا

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