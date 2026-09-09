نگرانی از کیفیت سوخت، صدای موتور، افت شتاب و مهم‌تر از همه ترس از «ناک زدن» باعث شده محصول دیگری هم کنار بنزین جای خود را باز کند تا اکتان فروشی در جایگاه‌های سوخت به حاشیه‌ای جدید برای مردم و بخصوص رانندگان تبدیل شود.

به گزارش سرویس انرژی تابناک، بازار اکتان سال‌هاست وجود دارد، اما چیزی که امروز اهمیت بیشتری پیدا کرده، عادی شدن توصیه به مصرف این محصولات است؛ آن هم برای طیف وسیعی از خودرو‌ها و بدون اینکه همیشه برای راننده روشن باشد واقعاً به اکتان نیاز دارد یا نه. به این ترتیب، نگرانی از کیفیت بنزین می‌تواند به یک هزینه تکرارشونده برای مالک خودرو تبدیل شود؛ هزینه‌ای که گاهی چندصد هزار تومان و برای برخی محصولات حتی بیشتر از یک میلیون تومان است.

بنزین پایان ماجرا نیست!

تصویر ساده است؛ خودرو وارد جایگاه می‌شود، باک پر می‌شود و قبض سوخت پرداخت می‌شود. اما در برخی موارد، هنوز یک توصیه دیگر باقی مانده است: «اکتان بریز.» این محصول معمولاً با عباراتی مانند افزایش عدد اکتان، جلوگیری از ناک، افزایش شتاب یا حفاظت از موتور معرفی می‌شود.

همین چند کلمه برای راننده‌ای که از تعمیرات سنگین خودرو می‌ترسد کافی است تا به خرید محصولی فکر کند که شاید پیش از آن حتی نامش را هم نمی‌دانسته است. مشکل از جایی آغاز می‌شود که اکتان‌بوستر از یک محصول تخصصی برای شرایط مشخص به نسخه‌ای عمومی برای همه خودرو‌ها تبدیل شود.

ناک‌زدن؛ ترسی به جان راننده‌ها

«ناک» برای راننده اصطلاحی آشناست؛ همان صدای تق‌تق یا ضربه‌ای که بسیاری آن را فوراً به کیفیت بنزین نسبت می‌دهند. اما ناک فقط یک علت ندارد. نوع سوخت، شرایط موتور، دما، فشار داخل سیلندر و وضعیت فنی خودرو می‌توانند در بروز آن نقش داشته باشند.

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بازار اکتان و زنگ خطر جدی در جایگاه‌های سوخت

از طرف دیگر، بالا بودن عدد اکتان الزاماً به معنی «بهتر بودن» بنزین برای همه خودرو‌ها نیست. منابع فنی آمریکا نیز تأکید کرده‌اند خودرو‌هایی که برای بنزین معمولی طراحی شده‌اند، لزوماً از استفاده از سوخت با اکتان بالاتر سودی نمی‌برند؛ در مقابل، خودرو‌هایی که سازنده برای آنها سوخت با اکتان بالاتر را الزامی یا توصیه کرده، شرایط متفاوتی دارند. همین تفاوت ساده، نقطه حساس بازار اکتان است: نیاز فنی یک خودرو با نیاز بازاری که برای آن محصول ساخته شده، یکی نیست.

نگرانی مالکان خودرو از هزینه تعمیر!

بازار اکتان بیش از هر چیز روی یک دارایی ارزشمند کار می‌کند؛ ترس مالک خودرو از هزینه تعمیر. کسی که چند صد میلیون یا چند میلیارد تومان برای خودرو هزینه کرده طبیعی است نسبت به موتور، توربو و سیستم سوخت‌رسانی حساس باشد. اگر به او گفته شود «بنزین این جایگاه مناسب نیست»، «این خودرو بدون اکتان ناک می‌زند» یا «برای سلامت موتور بهتر است همیشه مکمل استفاده کنی»، تصمیم برای خرید دیگر فقط یک تصمیم فنی نیست؛ تصمیمی است که با ترس از یک هزینه بزرگ‌تر گره خورده است. اینجاست که یک بطری کوچک می‌تواند به خرجی دائمی تبدیل شود.

مصرف‌کننده شاید در هر بار خرید احساس نکند مبلغ بزرگی پرداخت کرده اما وقتی این خرید در هر چند باک تکرار شود، اکتان آرام‌آرام وارد سبد هزینه ثابت خودرو می‌شود؛ درست مثل بیمه، سرویس، روغن و لاستیک، با این تفاوت که هنوز برای بسیاری از مصرف‌کنندگان روشن نیست آیا واقعاً باید آن را مرتب خریداری کنند یا نه.

اکتان‌فروشی از کجا سود می‌کند؟

سود بازار فقط از فروش خود محصول نمی‌آید؛ از تکرار خرید می‌آید. اگر راننده قانع شود که بدون اکتان ممکن است موتور آسیب ببیند، هر بار سوخت‌گیری می‌تواند به یک فرصت فروش تبدیل شود. نگرانی از کیفیت بنزین، حساسیت موتور‌های جدیدتر و توصیه‌های بعضی فروشندگان و تعمیرکاران، در کنار هم می‌توانند تقاضای دائمی ایجاد کنند.

در چنین بازاری، قدرت اصلی فروشنده لزوماً قیمت پایین نیست؛ اطلاعاتی است که در اختیار مشتری قرار می‌دهد. راننده معمولاً آزمایشگاه همراه خود ندارد تا بفهمد بنزین چه عدد اکتانی دارد یا یک مکمل واقعاً چقدر آن را افزایش داده بنابراین باید به برچسب محصول یا توصیه فروشنده اعتماد کند. همین عدم تقارن اطلاعات یکی از نقاطی است که نیاز به نظارت جدی‌تر دارد.

داخل بطری دقیقاً چیست؟

برای مصرف‌کننده، یک سؤال مهم‌تر از قیمت وجود دارد؛ محصولی که داخل باک می‌ریزد دقیقاً چه مشخصاتی دارد؟ اگر محصولی ادعا می‌کند عدد اکتان را به میزان مشخصی افزایش می‌دهد، این ادعا باید قابل سنجش باشد. اگر روی بسته‌بندی اثر مشخصی برای موتور یا سیستم سوخت‌رسانی ذکر شده، باید مبنای فنی داشته باشد و اگر محصولی برای گروه خاصی از خودرو‌ها مناسب است، این محدودیت نیز باید شفاف اعلام شود. هرچه بازار بزرگ‌تر شود، اهمیت استاندارد، آزمایش، اصالت کالا و نظارت بر تبلیغات هم بیشتر می‌شود. بازاری که مصرف‌کننده در آن نمی‌تواند به‌راحتی تشخیص دهد چه چیزی می‌خرد، مستعد شکل‌گیری محصولات بی‌کیفیت و ادعا‌های اغراق‌آمیز خواهد بود.

همه خودرو‌ها اکتان نمی‌خواهند

شاید مهم‌ترین نکته‌ای که باید به راننده گفته شود همین باشد؛ اکتان‌بوستر برای همه خودرو‌ها ضروری نیست. خودرو‌های مختلف بر اساس طراحی موتور و مشخصات سازنده، نیاز متفاوتی به عدد اکتان سوخت دارند. حتی درباره بنزین با اکتان بالاتر نیز منابع فنی تأکید دارند که خودرویی که به آن نیاز ندارد، الزاماً عملکرد بهتر یا مصرف سوخت پایین‌تری نخواهد داشت بنابراین مرجع اول باید دفترچه خودرو و توصیه سازنده باشد، نه نسخه‌ای که کنار جایگاه یا در فضای مجازی برای همه خودرو‌ها پیچیده می‌شود. این نکته اتفاقاً بازار اکتان را کوچک نمی‌کند بلکه آن را حرفه‌ای‌تر می‌کند. محصولی که واقعاً برای موتور خاصی مفید است باید بر اساس نیاز فنی فروخته شود، نه با ایجاد نگرانی عمومی.

بازار اکتان و یک خلأ بزرگ؟!

اگر نگرانی راننده از کیفیت بنزین یکی از موتور‌های رشد بازار اکتان باشد، اطلاع‌رسانی درباره کیفیت سوخت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مصرف‌کننده باید بداند بنزینی که دریافت می‌کند چه مشخصاتی دارد و خودرویش چه سوختی می‌خواهد. اگر در این میان اطلاعات کافی وجود نداشته باشد، فضای خالی را بازار پر می‌کند؛ از توصیه تعمیرکار و فروشنده گرفته تا تبلیغات شبکه‌های اجتماعی. در چنین فضایی، ممکن است راننده به جای اینکه یک مسئله فنی مشخص را حل کند، برای آرام کردن نگرانی خود محصول بخرد؛ و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که نگرانی می‌تواند تبدیل به پول شود.

اکتان‌فروشی ممنوع نیست!

فروش مکمل سوخت به‌خودی‌خود به معنای تخلف نیست. مسئله بر سر شفافیت بازار و ادعا‌هایی است که درباره محصولات مطرح می‌شود. اگر یک اکتان‌بوستر واقعاً کیفیت مشخصی دارد، باید امکان سنجش آن وجود داشته باشد. اگر یک خودرو واقعاً به سوخت با اکتان بالاتر نیاز دارد، این موضوع باید مستند به مشخصات فنی خودرو باشد؛ و اگر محصولی برای خودروی خاصی توصیه نمی‌شود، مشتری نباید صرفاً با ترساندن از «ناک» یا «خرابی موتور» به خرید آن سوق داده شود. بازار سالم بازاری است که در آن فروشنده از کیفیت محصول پول درمی‌آورد، نه از ناآگاهی مشتری.

قبض اضافه در سبد زندگی!

مالک خودرو همین حالا هم با هزینه سوخت، بیمه، تعمیرات، قطعات، روغن و سرویس‌های دوره‌ای روبه‌روست. اضافه شدن یک هزینه مستمر دیگر شاید در نگاه اول مهم نباشد، اما وقتی اکتان به توصیه‌ای دائمی برای بخشی از رانندگان تبدیل شود، مجموع آن دیگر ناچیز نیست. مسئله مهم‌تر این است که مصرف‌کننده نباید برای جبران یک ابهام در کیفیت سوخت، چند بار هزینه کند؛ یک‌بار برای بنزین و بار دیگر برای مکملی که قرار است مشکل همان بنزین را برطرف کند.

اکتان می‌تواند در جای درست خود یک محصول فنی و مفید باشد. اما اگر بازار آن بر پایه ترس عمومی از بنزین، ناک و خرابی موتور رشد کند، مرز میان «مکمل سوخت» و «فروش نگرانی» باریک خواهد شد. در نهایت راننده حق دارد بداند اکتان برای خودروی او ضرورت است یا انتخاب؛ اگر انتخاب است، چرا باید برای آرام کردن نگرانی خود، هر بار مبلغی جداگانه پرداخت کند.

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