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آرامکو در آتش سوخت؛ قیمت نفت بالا رفت

وال‌استریت ژورنال در گزارشی به تشریح جزئیات حملات جدید انصارالله یمن به تأسیسات انرژی در جنوب عربستان پرداخت.
کد خبر: ۱۳۹۳۴۷۹
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آتش سوزی آرامکو

به گزارش تابناک؛ وال‌استریت ژورنال خبر داد: انصارالله یمن روز سه‌شنبه با موجی از حملات پهپادی و موشکی، تأسیسات کلیدی انرژی در جنوب عربستان را هدف گرفت. این حملات نگرانی‌ها را نسبت به اختلال در بازار جهانی نفت به شدت افزایش داده است.

انصارالله یمن اعلام کرد شهرهای ابها، نجران و جازان را هدف قرار داده‌اند. به گفته مقام‌های سعودی، در چند نقطه آتش‌سوزی رخ داد و برخی فعالیت‌ها متوقف شد.

مهم‌ترین هدف، پالایشگاه جازان متعلق به آرامکو بود که ظرفیت پالایش روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام را دارد. افراد مطلع گفتند فعالیت پالایشگاه در پی حمله متوقف شده است. این پالایشگاه پیش از این نیز به دلیل حملات قبلی با ظرفیت کامل کار نمی‌کرد.

تأسیسات ذخیره نفت و گاز و یک نیروگاه نیز هدف قرار گرفتند. آرامکو هنوز درباره میزان خسارت اظهارنظر نکرده و مشخص نیست حملات چه میزان از تولید و صادرات نفت عربستان را تحت تأثیر قرار داده است.

انصارالله یمن همچنین پایگاه هوایی خمیس مشیط را هدف قرار دادند، اما حمله به فرودگاه جازان، طبق اطلاعات افراد مطلع، ناموفق بوده است.

این حملات در حالی انجام شده که تنش میان انصارالله یمن و عربستان بار دیگر افزایش یافته و انصارالله تهدید کرده‌ کشتی‌ها و نفتکش‌های سعودی را در دریای سرخ هدف قرار خواهند داد.

بازار نفت نیز واکنش نشان داد؛ قیمت برنت با ۱.۷ درصد افزایش به ۹۸.۶۲ دلار در هر بشکه رسید و به مرز ۱۰۰ دلار نزدیک شد.

وال‌استریت ژورنال می‌نویسد نگرانی اصلی بازار، احتمال گسترش حملات به تأسیسات نفتی عربستان است؛ به‌ویژه در شرایطی که جنگ آمریکا و ایران پیشاپیش جریان نفت از تنگه هرمز را مختل کرده است.

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برچسب ها
آرامکو انصارالله یمن بازار جهانی نفت آتش سوزی قیمت نفت تاسیسات انرژی جنوب عربستان پالایشگاه جازان
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