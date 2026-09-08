خبر خوش دولت برای کالابرگ

معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با شماری از مراجع تقلید در قم، از افزایش قریب‌الوقوع مبلغ کالابرگ و تلاش دولت برای مهار گرانی خبر داد.

به گزارش تابناک؛ محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس جمهور در دیدار با آیت‌الله کریمی جهرمی، از “وفاق ملی” به عنوان راهبرد اصلی دولت چهاردهم یاد کرد و گفت: دولت با وجود تحریم‌ها و جنگ‌های اخیر، در تأمین کالا‌های اساسی موفق بوده و افزایش مبلغ کالابرگ نیز به‌زودی اجرایی می‌شود. وی همچنین بر آمادگی کشور در برابر تهدید‌های احتمالی و ضرورت حفظ انسجام اجتماعی تأکید کرد.

عارف همچنین در دیدار دیگری، با اشاره به جنگ‌های اخیر گفت: دشمن به اهداف خود نرسیده و «استمرار حاکمیت بر تنگه هرمز» از مسائل اصلی کشور است. آیت‌الله شبیری زنجانی نیز ضمن حمایت از دولت، تأکید کرد تضعیف دولتی که برای حل مشکلات مردم تلاش می‌کند، شرعی نیست.

افزایش مبلغ کالابرگ از اولویت‌های دولت

معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با آیت‌الله سبحانی، تأمین معیشت مردم و کالا‌های اساسی را از اولویت‌های دولت برشمرد و از افزایش مبلغ کالابرگ خبر داد. وی همچنین بر توسعه روابط با کشور‌های همسایه، آسیای میانه، قفقاز و کشور‌های اسلامی تأکید کرد و گفت مدیریت تنگه هرمز باید در اختیار ایران و عمان باشد.

عارف جنگ اقتصادی را محور فشار دشمن دانست و گفت دولت در کنار مقابله با گرانی، گران‌فروشی و احتکار، تقویت فناوری و بازگشت نخبگان مهاجرت‌کرده را دنبال می‌کند.

معاون اول رئیس‌جمهور از تفویض اختیارات بیشتر به استانداران، حمایت از واحد‌های تولیدی و تلاش برای جلوگیری از بیکاری سخن گفت. وی درباره مذاکرات با آمریکا نیز تأکید کرد که گفت‌و‌گو همچنان در راهبرد ایران قرار دارد، هرچند آمریکا بار‌ها به تعهدات خود عمل نکرده است.

منبع: فارس