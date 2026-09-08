۶۷۰ کارت سوخت غیرمجاز در مریوان کشف شد
فرمانده انتظامی مریوان از کشف ۶۷۰ قطعه کارت سوخت غیرمجاز و ضبط بیش از ۱۶۴ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق در این شهرستان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۳۴۷۴| |
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به گزارش تابناک؛ سرهنگ کارآگاه عطا نادری، فرمانده انتظامی مریوان، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با دلالی سوخت و پیشگیری از عرضه خارج از شبکه فرآوردههای نفتی، مأموران پلیس با هماهنگی مراجع قضایی و بررسی سامانههای اطلاعاتی جایگاهها، تعداد ۶۷۰ قطعه کارت هوشمند سوخت غیرمجاز را از کارگران جایگاهها و افراد سودجو کشف و ضبط کردند.
وی با اشاره به اینکه از این کارتها بیش از ۱۶۴ هزار لیتر سوخت غیرمجاز عرضه شده است، تأکید کرد: بازدیدهای دورهای و غیرمترقبه از جایگاههای سوخت باهدف صیانت از سرمایههای ملی و جلوگیری از قاچاق سوخت با قاطعیت ادامه خواهد داشت.
منبع: فارس
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