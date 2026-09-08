تبادل پیام میان ایران و آمریکا ادامه دارد/ انتقال شروط جدید تهران به واشنگتن
به گزارش تابناک، یک منبع سیاسی در تهران به خبرگزاری راشا تودی گفته است که ایران پس از ارسال پیشنهادهای جدید از سوی واشنگتن، شرایط خود را از طریق واسطهها به آمریکا ابلاغ کرده است.
گزارشها حاکی از این تماسها در میان تلاشهای منطقهای برای احیای دیپلماسی پس از تنشهای هفته گذشته است، زمانی که آمریکا چندین دور حملات هوایی علیه ایران انجام داد و تهران نیز با حملات موشکی و پهپادی به تأسیسات نظامی آمریکا در اردن و بحرین تلافی کرد.
این منبع گفت: «پس از توقف مذاکرات در نتیجه نقض تعهدات از سوی آمریکا و شکستهای مکرر آن در درگیریهای نظامی، واشنگتن بهتازگی از طریق میانجیها پیشنهادهایی را به تهران ارائه کرده است.»
منبع افزود: با توجه به «نقضهای مکرر» و «نوسانات مداوم در مواضع» واشنگتن، تهران نیز با ابلاغ شرایط خود از طریق واسطهها پاسخ داده است.
این منبع جزئیات پیشنهادهای آمریکا یا شرایط ایران را فاش نکرد، اما گفت که میانجیها «به گفتوگو با هر دو طرف ادامه میدهند.»
تهران بر واشنگتن فشار میآورد تا به تعهدات مندرج در «یادداشت تفاهم اسلامآباد» که در ژوئن امضا شد، پایبند باشد، اما به گزارش روزنامه فایننشال تایمز در هفته گذشته، آمریکا اکنون به دنبال توافقی جدید و گستردهتر است که هم تنگه هرمز و هم برنامه هستهای ایران را پوشش دهد.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه گفت که حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هستهای ایران، خود مانع اصلی بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی است و استدلال کرد که واشنگتن مسئول عدم دسترسی ناشی از آن است و همزمان از این موضوع برای افزایش فشار بر تهران استفاده میکند.
بقائی گفت: «توپ سالهاست که در زمین آمریکاست» و افزود که واشنگتن در صورت تمایل به حل این رویارویی، باید حملات نظامی، تحریمهای اقتصادی و محاصره دریایی خود را پایان دهد.
سخنگوی وزارت خارجه گفت: «دیپلماسی فرآیندی پویا و مستمر است» و خاطرنشان کرد که هیئتهایی از عمان و پاکستان در هفتههای اخیر از ایران دیدار کردهاند، در حالی که نمایندگانی از قطر روز یکشنبه با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در تهران گفتوگو کردند.
ایده های جدید قطر برای شروع مذاکرات ایران و آمریکا
مجید الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، به شبکه سیانان گفت که دوحه ایدههای متعددی را مطرح کرده و سناریوهای مختلفی را برای رفع نگرانیهای هر دو طرف بررسی میکند.
سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین خبر داده است که «با شرکای خود در منطقه و سراسر جهان از جمله چین»، در حال تلاش برای ازسرگیری مذاکرات میان ایالات متحده و ایران است.
نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، در حال حاضر ریاست هیأتی را بر عهده دارد که به پکن سفر کرده است.
پاکستان در حال حاضر میانجی اصلی بین ایران و آمریکاست اما مقامهای قطری هم به گفته جمهوری اسلامی ایران در این میانجیگری فعالیت دارند.
پیشرفت قابل توجه ایران و عمان برای تعیین مسیر موقت در تنگه هرمز
به گزارش تابناک، در این راستا، تهران و مسقط از پیشرفت قابلتوجهی در مورد یک ترتیبات جداگانه برای یک مسیر کشتیرانی موقت و امن از طریق تنگه هرمز خبر دادهاند.
با این حال، مقامات ایرانی تأکید کردهاند که چنین توافقی به معنای بازگشایی کامل این آبراه استراتژیک نخواهد بود، همانطور که واشنگتن ادعا کرده است.
در این راستا، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، تنشهای منطقهای را پیامد نقض تعهدات آمریکا در تفاهمنامه اسلامآباد دانسته است.
وی تأکید کرد که تنها راه بازگشت به وضعیت عادی، پایبندی کامل ایالات متحده به توافقات امضا شده در اسلامآباد است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و توشیمیتسو موتگی، وزیر امور خارجه ژاپن، ظهر امروز سهشنبه ۱۷ شهریور در گفتوگویی تلفنی، درباره موضوعات دوجانبه و آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی گفتوگو و تبادل نظر کردند.
سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران مسئولیت وضعیت تنش کنونی در منطقه را متوجه نقض تاسف بار تعهدات آمریکا در چارچوب تفاهمنامه اسلامآباد دانست و تصریح کرد؛ «راه حل ساده است. بازگشت و پایبندی طرف آمریکایی به تعهدات و امضای خود در تفاهم نامه اسلام آباد زمینه را برای بازگشت به وضعیت عادی فراهم خواهد کرد.»
عراقچی همچنین با تشریح آخرین وضعیت مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز، از پیشرفت قابل توجه گفتوگوهای دو کشور برای تعیین یک مسیر موقت تردد در تنگه خبر داد و بر تداوم رایزنیها میان دو کشور برای توافق درباره سازوکارهای آتی مدیریت تنگه هرمز تأکید کرد.
به گزارش تابناک، پیش از سفر نخست وزیر قطر به ایران، ایران پنج شرط را به عنوان حداقل تضمینهای اعتمادساز برای هرگونه مذاکره جدید با آمریکا تعیین کرده بود که از طریق میانجیگران به واشنگتن ابلاغ شده است. این شرایط عبارتاند از:۱- توقف خصومتها در تمام جبههها، به ویژه در لبنان، ۲- لغو تحریمها علیه ایران، ۳- آزادسازی داراییهای مسدود شده ایران، ۴- جبران خسارتهای جنگی به ایران و ۵- به رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز.