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مهری که به دل نشست

کاربران بلو لوازم مدرسه ۵ هزار دانش‌آموز را تأمین کردند

شروع سال تحصیلی برای بسیاری از دانش‌آموزان، با شوق خریدن دفتر و مداد و انتخاب یک کوله‌پشتی تازه همراه است.
کد خبر: ۱۳۹۳۴۵۴
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673 بازدید
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بلو بانک

امسال کاربران بلو برای اولین بار در تأمین کوله و نوشت‌افزار مدرسه برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار مشارکت کردند و ۵ هزار دانش‌آموز در ۴۲ شهر ایران، با کمک آن‌ها سال تحصیلی جدید را با کوله و لوازم تحریر تازه آغاز کردند.

کاربران نیکوکار بلو با انتخاب گزینه «حمایت از کودکان» در بخش «نیکوکاری» اپلیکیشن بلو، مبالغی را به این گروه اختصاص دادند. این مبلغ با همکاری بنیاد کودک صرف خرید کوله‌پشتی و لوازم‌ تحریر برای ۵ هزار دانش‌آموز در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم شد و اقلام تهیه‌شده به دست آنها در سراسر ایران رسید.

انتخاب کوچک، اتفاق بزرگ

گزینه «حمایت از کودکان» کمتر از یک سال است که به دسته‌بندی‌های نیکوکاری اپلیکیشن بلو اضافه شده، اما در همین مدت کوتاه توانسته بیشترین میزان مشارکت کاربران را در میان دسته‌بندی‌های نیکوکاری به خود اختصاص دهد؛ مشارکتی که نشان می‌دهد برای نیکوکاری، همیشه به امکانات بزرگ نیاز نیست.

در میان نیکوکاران این طرح، جوان‌ترین فرد ۱۸ ساله و مسن‌ترین آنها ۹۰ ساله بوده‌اند. همچنین کاربران ۲۴ ساله بلو، رکوردار کمک به این دسته بودند. در میان مشارکت‌کنندگان، کاربران بلو در استان‌های تهران، خراسان رضوی، خوزستان، البرز و اصفهان به‌ترتیب بیشترین تعداد مشارکت‌ را داشته‌اند.

از میان مشارکت‌کنندگان این دسته، داستان یک کاربر ۲۹ ساله نیز قابل توجه است. این کاربر، ۵۶۰ بار گزینه «حمایت از کودکان» را انتخاب کرده و هر بار مبلغی را برای کمک به این دسته اختصاص داده است. مشارکت‌هایی از این دست، تصویری روشن از تداوم و همراهی کاربران بلو با فعالیت‌های خیرخواهانه ارائه می‌دهد.

از مجموع ۵ هزار دانش‌آموزی که از این طرح بهره‌مند شدند، ۲ هزار و ۸۵۷ نفر دختر و ۲ هزار و ۱۴۳ نفر پسر بودند که این دانش‌آموزان، در ۴۲ شهر از سراسر ایران زندگی می‌کنند.

هم‌زمانی دو مسیر برای شروعی تازه

این اقدام در آستانه سال تحصیلی جدید و هم‌زمان با اجرای کمپین «همه چیز برای مدرسه» در بلوجونیور انجام شده است. در این کمپین، با ساخت «قلک مدرسه» در بلوجونیور، پدر یا مادر می‌تواند اعتبار خرید برای مدرسه دریافت کند.

به این ترتیب، بلو در آستانه بازگشایی مدارس، دو مسیر متفاوت اما هم‌جهت را دنبال کرده است؛ از یک سو، کاربران با مشارکت در بخش نیکوکاری، در تأمین لوازم مدرسه دانش‌آموزان کم‌برخوردار سهیم شده‌اند و از سوی دیگر، خانواده‌ها با استفاده از اعتبار «مدرسه» می‌توانند بخشی از هزینه‌های خرید لوازم مورد نیاز فرزندانشان را مدیریت کنند.

مسیر نیکوکاری در بلو ادامه دارد. بلو فعالیت‌ها و برنامه‌های بیشتری را برای حمایت از کودکان و سایر حوزه‌های نیکوکاری دنبال خواهد کرد تا امکان مشارکت در کارهای خیر، دوست‌داشتنی‌تر از همیشه باشد.

کاربران می‌توانند فعالیت‌های نیکوکاری بلو را از طریق صفحه اینستاگرام blubank_nik و بخش نیکوکاری وب‌سایت بلو دنبال کنند.

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بلو بانک سامان شروع سال تحصیلی نیکوکاری بلو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
0
3
پاسخ
کاری که وظیفه دولت هست ,,دولت در ایران فقط وقتی نفت و...میفروشن وظیفه داره پولشو بخوره و وقتی نمیفروشه وظیفه داره به هر طریق از گلوی مردم بگیره
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