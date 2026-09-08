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شاخص بورس در ابرکانال ۷ میلیونی؛ ۴.۲ همت پول حقیقی پا به تالار گذاشت

در روزی که ارزش معاملات خرد از مرز ۴۵ هزار میلیارد تومان گذشت، تالار شیشه‌ای با خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت و فتح قله ۷ میلیون واحدی، فاز جدیدی از صعود را آغاز کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۴۵۲
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بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار سهام در روز سه‌شنبه، ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵، همچنان به مسیر صعودی خود ادامه داد و شاخص کل بورس با خیزشی معنادار، برای نخستین‌بار سد سختِ «ابرکانال هفت میلیونی» را شکست و در پایان معاملات در ارتفاع ۷ میلیون و ۷۴ هزار واحدی جای گرفت. این رشدِ ۱۶۷ هزار و ۳۲۸ واحدی معادل ۲.۴۲ درصد، تنها یک عدد نیست؛ بلکه نمادی از تغییر جریان سرمایه در تالار شیشه‌ای است.

شاخص بورس در ابرکانال ۷ میلیونی؛ ۴.۲ همت پول حقیقی پا به تالار گذاشت

همگام با شاخص کل، سایر نماگرهای بازار نیز مسیر صعودی را با قدرت پیمودند. شاخص هم‌وزن با رشد ۳۴ هزار و ۱۹۰ واحدی به سطح یک میلیون و ۹۳۶ هزار واحد رسید و شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) نیز در پایان روز یک میلیون و ۱۷۸ هزار واحد را به ثبت رساند. در همین حال، شاخص آزاد شناور نیز با پرشی بیش از ۲۰۶ هزار واحدی، تا ارتفاع ۸ میلیون و ۹۸۳ هزار واحد پیشروی کرد تا برآیند کلی بازار، تصویری سبز و امیدوارکننده را مخابره کند.

شاخص بورس در ابرکانال ۷ میلیونی؛ ۴.۲ همت پول حقیقی پا به تالار گذاشت

نبض جریان نقدینگی در بورس

حجم معاملات امروز با ثبت یک میلیون و ۶۰۰ هزار معامله، نشان‌دهنده گرم شدنِ دوباره تنور دادوستدهاست. ارزش بازار سهام اکنون به عدد خیره‌کننده ۲۴ هزار و ۱۱۲ همت رسیده که معادل ارزی آن بالغ بر ۱۰۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

در جزئیات جریان نقدینگی، امروز ارزش معاملات خرد از مرز ۴۵ هزار میلیارد تومان گذشت و شاهد ورود ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به معاملات خرد بودیم؛ رقمی که در مقابل، خروج ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت را به همراه داشت. این جابه‌جایی نقدینگی، به‌وضوح نشان‌دهنده «چرخش پول» از مقاصد امن (صندوق‌های درآمد ثابت) به سمت دارایی‌های پربازده است هرچند سهامداران باید نسبت به ریسک سهام دقت داشته باشند.

صف‌بندی نمادها و گروه‌ها در بورس

تابلوی معاملات، نشان از غلبه کامل خریداران داشت؛ به‌طوری که ۸۵ درصد نمادها (۸۰۸ نماد) رنگ سبز به خود دیدند. از این میان، ۶۳۵ نماد بازدهی مثبت ۲ تا ۳ درصدی را تجربه کردند تا عمق رشد در بازار نمایان باشد.

در بخش ورود پول حقیقی، نمادهای «نور»، «فخوز»، «مبین»، «فولاد»، «تاصیکو» و «کگل» پیشتاز بودند. در مقابل، خروج پول از نمادهایی نظیر «وتجارت»، «اهرم»، «پالایش»، «وبملت» و «بیدار» دیده شد.

در سطح گروه‌های صنعتی نیز «عرضه برق» با جذب ۱.۲ همت و «فلزات اساسی» با ۱.۱ همت، پرچم‌دارانِ اقبالِ بازار بودند. در سوی دیگر میدان، خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت با ثبت ۴.۴ همت، سنگین‌ترین جریان خروجیِ امروز را رقم زد.

در میان نمادهای تأثیرگذار، «فملی»، «فارس»، «شپنا»، «فولاد»، «شستا» و «تابان» بار اصلی رشد شاخص را به دوش کشیدند. همچنین «آکو»، «وبملت»، «تابان»، «وتجارت»، «خودرو» و «شپنا» در فهرست پرگردش‌ترین نمادهای روز قرار گرفتند.

در بازار فرابورس نیز شاخص کل با رشد ۱۰۵۶ واحدی، به ۵۴ هزار و ۶۶۱ واحد رسید.

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شاخص کل بورس بورس سهامداران بازدهی بورس نقدینگی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
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پاسخ
درکش سخته اما چی پایین میاد که این بیاد؟؟
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