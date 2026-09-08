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پوردهقان به تابناک خبر داد؛

استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح

نماینده مردم اردکان از طرح استیضاح مدنی زاده وزیر اقتصاد با امضای 47 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۳۴۵۱
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7011 بازدید
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۲۳

استیضاح مدنی زاده کلید خورد

مصطفی پوردهقان؛ نماینده مردم اردکان در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک از کلید خوردن طرح استیضاح مدنی زاده خبر داد و اظهار کرد: محوریت و دلایل استیضاح وزیر اقتصاد، وضعیت نقدینگی، افزایش بی رویه قیمت ارز، تورم اقلام خوراکی و معیشتی و نحوه مواجهه وزیر اقتصاد با فشار اقتصادی واردشده بر مردم است.

طراح استیضاح وزیر اقتصاد  افزود: این طرح هم اکنون 47 امضا دارد که به تعداد این امضاها اضافه خواهد کرد.

استیضاح مدنی زاده کلید خورد

عنوان سؤال پوردهقان از وزیر اقتصاد، به این شرح است:

«نقدینگی را به ۱۷ هزار هزار میلیارد تومان رساندید و تورم سالانه قیمت اقلام معیشتی و خوراکی به ۱۴۰ درصد و بسیاری از شاخص هایی که کمر مردم را شکسته. چه کار دارید می کنید؟ چرا هنوز لبخند بر لب شماست؟ آقای مدنی زاده چه اتفاق اسفناک دیگری باید بیفتد که شما به لبخندهای تلخ و جوک های بی مزه تان در جلسات در مورد نرخ دلار دست بردارید و در برابر سفره های خالی بازنشستگان و کارگران گران شریف شرمنده شوید و حداقل یک عذرخواهی رسمی بکنید.»

این نخستین بار نیست که موضوع عملکرد اقتصادی و فشار معیشتی از سوی نمایندگان مجلس پیگیری می‌شود و پیش‌تر نیز روح‌الله لک‌علی‌آبادی، نماینده دورود و ازنا، موضوعات اقتصادی را از مسیر سؤال از وزیر اقتصاد دنبال کرده بود.

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استیضاح مدنی زاده وزارت اقتصاد طراح استیضاح گرانی و تورم معیشت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۲۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
1
19
پاسخ
یعنی فقط 47 نفر موافق استیضاحن؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
واقعا لازم است مدنی زاده زود استیضاح و برکنار شود. ایشان بازار را رها کرده و در برابر افزایش نرخ تورم و ارز کاملا مستاصل شده است و برنامه ای برای کاهش قیمت ها ندارد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
اصلا نباید وزیر میشد - صلاحیتش را نداشت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
دولت ناتوان و ضعیف است = دولت سوم روحانی
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
1
10
پاسخ
نظرات را منتشر کن لطفا !!!
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
3
20
پاسخ
انصافا تحمل بعضی نمایندگان که از روز اول فقط بدنبال رای برای دروه بعد هستند و نه دانش دارند نه تجربه خیلی سخته و واقعا زور داره که اینجوری اظهار نظر میکنن.مجلس تعطیل اعصابمون راحتتر بود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
باشه آقای دانش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
9
20
پاسخ
مجلس دیده بیکار هست خواست خودی نشون بده. بالاخره ارزونترین مسیر تبلیغات برای انتخابات بعدی استیضاح وزیر هست!
خدابخش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
0
21
پاسخ
چرا هنوز لبخند بر لب شماست؟ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
دلیل خوبی برای استیضاح نیست؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
به کاهش ارزش پول ملی و فقیرتر شدن مردم میخنده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
جنگه چنک .تراستی ها دلارها را بردند چه انتظار بیجایی از
وزیر نفت باید جواب بی پولی و اقتصاد خراب مملکت و بدهاین بدبخت دارید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
1
24
پاسخ
بنظر می رسد نمایندگان مجلس از وضعیت اقتصادی اکثریت مردم اطلاعی ندارند و یا اینکه سفره خودشان رنگین است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
بعنوان مسکن این تجویز را ارایه نمودند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
0
10
پاسخ
نهایت عکس العمل مجلس همینه! استیضاح!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
استیضاح تنها ابزار مجلس است ، شما وظیفه دیگری در این رابطه در نظر دارید ؟
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
0
10
پاسخ
مایه تاسف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
3
15
پاسخ
واجب تر از استیضاح وزیر اقتصاد ، برکناری رئیس بانک مرکزی است که رسالت خود را به تماشاگری تنزل داده است سقوط آزاد ارزش ریال از بی خردی وی است !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
همتی وظیفه اش را داره انجام میده= نابودی اقتصاد ایران
محمود دشتی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
1
3
پاسخ
متاسفانه هیچکس هیچ توضیحی از عملکرد وزیران نمیخواهد
یکدفعه میگن استیضاح
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