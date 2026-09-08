استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح

مصطفی پوردهقان؛ نماینده مردم اردکان در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک از کلید خوردن طرح استیضاح مدنی زاده خبر داد و اظهار کرد: محوریت و دلایل استیضاح وزیر اقتصاد، وضعیت نقدینگی، افزایش بی رویه قیمت ارز، تورم اقلام خوراکی و معیشتی و نحوه مواجهه وزیر اقتصاد با فشار اقتصادی واردشده بر مردم است.

طراح استیضاح وزیر اقتصاد افزود: این طرح هم اکنون 47 امضا دارد که به تعداد این امضاها اضافه خواهد کرد.

عنوان سؤال پوردهقان از وزیر اقتصاد، به این شرح است:

«نقدینگی را به ۱۷ هزار هزار میلیارد تومان رساندید و تورم سالانه قیمت اقلام معیشتی و خوراکی به ۱۴۰ درصد و بسیاری از شاخص هایی که کمر مردم را شکسته. چه کار دارید می کنید؟ چرا هنوز لبخند بر لب شماست؟ آقای مدنی زاده چه اتفاق اسفناک دیگری باید بیفتد که شما به لبخندهای تلخ و جوک های بی مزه تان در جلسات در مورد نرخ دلار دست بردارید و در برابر سفره های خالی بازنشستگان و کارگران گران شریف شرمنده شوید و حداقل یک عذرخواهی رسمی بکنید.»

این نخستین بار نیست که موضوع عملکرد اقتصادی و فشار معیشتی از سوی نمایندگان مجلس پیگیری می‌شود و پیش‌تر نیز روح‌الله لک‌علی‌آبادی، نماینده دورود و ازنا، موضوعات اقتصادی را از مسیر سؤال از وزیر اقتصاد دنبال کرده بود.