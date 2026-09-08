قیمت طلا و سکه امروز ۱۷ شهریور ۱۴۰۵

قیمت سکه امامی در بازار به ۲۳۲ میلیون و ۱۰ هزار تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ همزمان با رشد محدود دلار، ۱۹۴ هزار تومان به قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار اضافه شد. طلا ۱۸ عیار امروز گرمی ۲۳ میلیون و ۲۵۶ هزار تومان معامله می‌شود و سکه امامی در کانال ۲۳۲ میلیون قیمت خورده است.

قیمت طلا ۱۸ عیار سه‌شنبه ۱۷ شهریور

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز سه‌شنبه ۲۳ میلیون و ۲۵۶ هزار تومان است. نسبت به روز گذشته شاهد رشد ۱۹۴ هزار تومانی قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار هستیم.

قیمت سکه سه‌شنبه ۱۷ شهریور

قیمت سکه امامی در بازار به ۲۳۲ میلیون و ۱۰ هزار تومان رسید. میزان افزایش قیمت سکه امروز یک میلیون تومان است و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۳۲۰ هزار تومان افزایش به ۲۲۷ میلیون و ۱۰ هزار تومان رسیده است.

قیمت نیم‌سکه امروز ۱۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. قیمت ربع‌سکه امروز ۶۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام می‌شود و سکه گرمی نیز ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.