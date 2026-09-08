طلا ۳ماهه چقدر بازدهی داشت؟
صندوق طلای «رز ترنج» در رقابت با بیش از ۳۵ صندوق طلا، توانست همزمان در سه بازه زمانی، بالاترین بازدهی را کسب کند.
- سهماهه: ۲۹.۴ درصد
- ماهانه: ۲۴.۶ درصد
- هفتگی: ۲.۴ درصد
از میان اخبار؛ راهنمای خرید صندوق طلا
عامل تمایز و پیشتازی بازدهی صندوق طلای «رز ترنج» چیست؟
مدیریت فعال و پویای داراییها، چینش بهینه میان شمش و سکه، و استفاده هدفمند از استراتژیهای مشتقه (اختیار معامله)، شرایطی را فراهم کرده تا بازدهی این صندوق فراتر از نوسانات عادی طلا حرکت کند.
سرمایهگذاری در صندوق طلای «رز ترنج» از طریق کلیه کارگزاریهای بورسی (ساعت ۱۲ تا ۱۸) امکانپذیر است. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.
پشتوانه صندوق طلای «رز ترنج» چیست؟
پشتوانه صندوق طلای «رز ترنج» شمش طلا و سکه تمام طرح جدید است که در خزانههای امن بورس کالای ایران نگهداری میشود. بر اساس آخرین گزارش صندوق، این پشتوانه شامل ۴۳۴ کیلوگرم شمش طلای ۲۴ عیار و ۵٬۵۰۰ قطعه سکه تمام طرح جدید است.
ارزش معاملات و نقدشوندگی صندوق طلای «رز ترنج»
ارزش معاملات صندوق طلای رز ترنج از ابتدای سال ۱۴۰۵، همزمان با رشد منابع تحت مدیریت و افزایش تعداد سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی، بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یافته است. میانگین ارزش معاملات روزانه صندوق از ۱۶۸ میلیارد تومان در فروردین به ۸۳۴ میلیارد تومان در شهریور افزایش پیدا کرده است. بیشترین ارزش معامله روزانه صندوق «رز ترنج» نیز در شهریورماه به ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسید.
ارزش معاملات در صندوقهای طلا صرفا حجم خریدوفروش نیست، بلکه شاخصی از عمق بازار، نقدشوندگی و کیفیت کشف قیمت است. ارزش معاملات بالاتر، معمولاً به معنای حضور فعالتر سرمایهگذاران و امکان ورود و خروج سریعتر با اثرگذاری قیمتی کمتر است. در این میان، بازارگردانی موثر با تامین نقدینگی و تعادل عرضه و تقاضا، به کاهش فاصله قیمت معاملهشده با NAV کمک میکند.
صندوق طلای «رز ترنج» متعلق به کجاست؟
صندوق طلای «رز ترنج» متعلق به گروه ترنج، بزرگترین مشاور سرمایهگذاری ایران، است. این مجموعه با مدیریت ۱۱ صندوق از جمله درآمد ثابت افران، صندوق اهرمی نارنج و فراصندوق تمشک، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت با ۱ میلیون سرمایهگذار دارد.
برای دریافت مشاوره سرمایهگذاری و اطلاعات بیشتر به سایت «رز ترنج» مراجعه کنید و یا با شماره ۰۲۱۷۹۳۲۶ تماس بگیرید.
صندوقهای طلای دیگر در دوره یکماهه، سه ماهه، و یکساله سود بیشتری داده اند
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الان عیار
یکماهه ۲۶.۱۹
سه ماه ۲۷.۶۵
یکساله ۱۶۴
درصد سود داده
و همینطور بقیه