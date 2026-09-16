به گزارش خبرنگار تابناک، احتمالاً برای بسیاری از مالکان خودرو این صحنه آشناست؛ وارد جایگاه سوخت می‌شویم، باک را پر می‌کنیم و بعد از چند کیلومتر احساس می‌کنیم موتور خودرو دیگر مثل قبل سرحال نیست. شتاب کمی افت کرده، صدای موتور در سربالایی یا هنگام فشار دادن پدال گاز تغییر کرده و گاهی صدایی شبیه تق‌تق یا ضربه‌های ریز از سمت موتور شنیده می‌شود. بعد هم نسخه‌ای که در بازار خودرو ایران سال‌هاست دست به دست می‌شود مطرح می‌شود: «اکتان بریز، بنزین ایران کیفیت ندارد.».

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بازار اکتان و زنگ خطر جدی در جایگاه‌های سوخت

اکتان واقعاً چیست؟ آیا اکتان همان کیفیت بنزین است؟ چرا بعضی خودرو‌ها با بنزین معمولی هیچ مشکلی ندارند، اما بعضی موتور‌های توربو با کوچک‌ترین تغییر در کیفیت سوخت واکنش نشان می‌دهند؟ ناک دقیقاً چه اتفاقی است و چرا چیزی فراتر از یک صدای آزاردهنده محسوب می‌شود؟ و مهم‌تر از همه، آیا اکتان بوستر واقعاً قرار است مشکل سوخت را حل کند یا فقط تبدیل به یک هزینه دائمی برای مالک خودرو شده است؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها باید از یک اشتباه رایج شروع کنیم؛ «اکتان» اسم یک ماده جادویی داخل بنزین نیست که هرچه بیشتر باشد، موتور هم قوی‌تر شود. عدد اکتان در واقع معیاری برای سنجش مقاومت سوخت در برابر احتراق خودبه‌خودی است. هرچه عدد اکتان بالاتر باشد، سوخت در برابر فشار و دمای بالای داخل سیلندر مقاومت بیشتری دارد و دیرتر وارد احتراق ناخواسته می‌شود. به همین دلیل عدد اکتان در اصل یک شاخص ضدکوبش یا Anti-Knock است، نه یک شاخص مستقیم برای قدرت یا کیفیت کلی بنزین.

ماجرا از جایی اهمیت پیدا می‌کند که پیستون داخل سیلندر بالا می‌رود. در یک موتور بنزینی، مخلوط هوا و سوخت وارد محفظه احتراق می‌شود و شمع در زمان مشخص جرقه می‌زند. شعله از محل جرقه شکل می‌گیرد و در محفظه احتراق پیش می‌رود تا مخلوط سوخت و هوا را بسوزاند. همه‌چیز باید کنترل‌شده و در زمان مشخص اتفاق بیفتد. اما اگر فشار و دمای مخلوط قبل از رسیدن شعله به بخش‌های دیگر محفظه بیش از حد بالا برود، قسمت‌هایی از مخلوط باقی‌مانده ممکن است به صورت خودبه‌خودی مشتعل شوند. همین احتراق ناخواسته می‌تواند موج‌های فشاری شدیدی ایجاد کند که ما آن را به شکل «ناک» یا کوبش موتور می‌شناسیم.

اینجا یک نکته مهم وجود دارد؛ ناک دقیقاً با «پیش‌احتراق» یکی نیست، هرچند در صحبت‌های روزمره این دو اصطلاح گاهی به جای یکدیگر استفاده می‌شوند. ناک عمدتاً به احتراق خودبه‌خودی مخلوط باقی‌مانده پس از آغاز احتراق معمول مربوط است، در حالی که پیش‌احتراق زمانی رخ می‌دهد که مخلوط قبل از جرقه شمع و به علت یک منبع داغ یا شرایط نامناسب مشتعل شود. هر دو پدیده می‌توانند برای موتور خطرناک باشند، اما از نظر فنی یک اتفاق واحد نیستند.

ناک اگر خفیف و کوتاه‌مدت باشد، الزاماً به معنای نابودی فوری موتور نیست. مشکل از جایی آغاز می‌شود که این پدیده مداوم و شدید شود. فشار‌های غیرطبیعی حاصل از احتراق کنترل‌نشده می‌توانند بار حرارتی و مکانیکی زیادی به پیستون، رینگ‌ها، شمع‌ها، سوپاپ‌ها و سایر اجزای موتور وارد کنند. موتور‌های مدرن هم برای مقابله با این پدیده معمولاً به سنسور ناک مجهزند. وقتی ECU از طریق این سنسور متوجه وقوع ناک می‌شود، می‌تواند زمان جرقه را عقب بیندازد تا فشار و شرایط احتراق از محدوده خطرناک فاصله بگیرد. این واکنش از موتور محافظت می‌کند، اما مجانی نیست؛ چون عقب‌انداختن جرقه می‌تواند عملکرد، راندمان و پاسخ موتور را تحت تأثیر قرار دهد.

در واقع ECU در چنین شرایطی بین دو گزینه انتخاب می‌کند؛ یا اجازه دهد موتور در شرایط ایده‌آل و با جرقه مناسب کار کند و در صورت مناسب بودن سوخت از حداکثر راندمان خود استفاده کند، یا برای جلوگیری از ناک، جرقه را عقب بیندازد و مقداری از توان و راندمان را قربانی سلامت موتور کند؛ بنابراین وقتی راننده بعد از سوخت‌گیری با بنزین نامناسب احساس می‌کند خودرو «خفه شده» یا شتاب سابق را ندارد، همیشه تصور اینکه موتور ناگهان ضعیف شده درست نیست. ممکن است ECU برای جلوگیری از ناک، عملاً موتور را محافظه‌کارانه‌تر کنترل کرده باشد.

اکتان بالاتر به موتور اجازه نمی‌دهد الزاماً «قوی‌تر» شود؛ بلکه به موتور اجازه می‌دهد شرایط احتراق طراحی‌شده را با احتمال کمتری از ناک تحمل کند

داستان وقتی جدی‌تر می‌شود که پای موتور‌های مدرن وسط باشد. صنعت خودرو طی دو دهه گذشته به سمت افزایش راندمان، کاهش حجم موتور و استفاده گسترده‌تر از توربوشارژر رفته است. موتور کوچک توربوشارژ می‌تواند با وارد کردن هوای بیشتر به سیلندر، قدرتی تولید کند که پیش‌تر به موتور‌های حجیم‌تر نیاز داشت. اما همین هوای بیشتر و افزایش فشار داخل موتور، شرایط احتراق را سخت‌تر می‌کند و حساسیت به ناک افزایش می‌یابد.

نسبت تراکم نیز در این میان نقش مهمی دارد. وقتی مخلوط هوا و سوخت بیشتر فشرده می‌شود، فشار و دمای آن بالا می‌رود و اگر سوخت مقاومت کافی در برابر خودسوزی نداشته باشد، احتمال ناک افزایش پیدا می‌کند. به زبان ساده، موتور‌های پربازده امروزی از بنزین انتظار بیشتری دارند. آنها برای تولید قدرت بیشتر از حجم کمتر، فشار و دمای بالاتری را در محفظه احتراق ایجاد می‌کنند و در نتیجه سوختی می‌خواهند که بتواند این شرایط را بدون احتراق ناخواسته تحمل کند.

اینجاست که عدد اکتان معنا پیدا می‌کند. اکتان بالاتر به موتور اجازه نمی‌دهد الزاماً «قوی‌تر» شود؛ بلکه به موتور اجازه می‌دهد شرایط احتراق طراحی‌شده را با احتمال کمتری از ناک تحمل کند. اگر خودرویی برای بنزین با اکتان مشخص طراحی شده باشد و سوخت پایین‌تر از نیاز واقعی موتور در آن استفاده شود، ECU ممکن است برای محافظت از موتور زمان جرقه را تغییر دهد و عملکرد موتور افت کند. اما یک سوءتفاهم بزرگ هم باید همین‌جا کنار گذاشته شود: اکتان بالاتر همیشه به معنی عملکرد بهتر نیست. اگر موتور شما برای یک سطح مشخص از اکتان طراحی شده باشد، ریختن سوخت یا مکمل با اکتان بسیار بالاتر لزوماً اسب‌بخار بیشتری به شما نمی‌دهد. عدد اکتان باید متناسب با نیاز موتور باشد، نه اینکه صرفاً هرچه بیشتر باشد، بهتر تلقی شود.

حتی روش اندازه‌گیری عدد اکتان هم مهم است. دو عدد مهم در صنعت سوخت RON و MON هستند. RON یا Research Octane Number در شرایط آزمایشگاهی مشخصی اندازه‌گیری می‌شود و در بسیاری از کشور‌های جهان مبنای اعلام عدد اکتان روی سوخت است. MON در شرایط سخت‌تری اندازه‌گیری می‌شود. در آمریکا نیز عددی به نام AKI یا Anti-Knock Index از میانگین RON و MON به دست می‌آید؛ بنابراین مقایسه مستقیم اعداد اکتان دو بازار بدون توجه به روش اندازه‌گیری می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

قسمت جذاب ماجرا؛ اکتان بوستر

اکتان بوستر در ساده‌ترین تعریف، یک افزودنی سوخت است که برای افزایش مقاومت بنزین در برابر ناک طراحی شده است. این مواد بسته به فرمولاسیون می‌توانند ویژگی ضدکوبش سوخت را افزایش دهند، اما میزان افزایش اکتان یک عدد ثابت و جهانی نیست. اینکه یک بطری مکمل دقیقاً چند واحد اکتان به بنزین اضافه می‌کند به ترکیب شیمیایی محصول، مقدار مصرف و مشخصات سوخت پایه بستگی دارد؛ بنابراین ادعای روی بعضی بطری‌ها که مثلاً «اکتان را ۲۰ یا ۳۰ واحد افزایش می‌دهد» نباید بدون بررسی روش اندازه‌گیری و شرایط آزمایش به عنوان یک واقعیت مطلق پذیرفته شود.

در شرایطی قرار گرفته‌ایم که بخشی از خودرو‌های موجود در بازار، به‌خصوص برخی خودرو‌های توربو، تزریق مستقیم و موتور‌های با نسبت تراکم بالاتر، برای سوختی با مشخصات مشخص طراحی شده‌اند، اما دسترسی راننده به یک سوخت با کیفیت و عدد اکتان پایدار همیشه ایده‌آل نیست

مشکل بازار ایران دقیقاً از همین‌جا شروع می‌شود. ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که بخشی از خودرو‌های موجود در بازار، به‌خصوص برخی خودرو‌های توربو، تزریق مستقیم و موتور‌های با نسبت تراکم بالاتر، برای سوختی با مشخصات مشخص طراحی شده‌اند، اما دسترسی راننده به یک سوخت با کیفیت و عدد اکتان پایدار همیشه ایده‌آل نیست. سال‌هاست در منابع مختلف، عدد ۸۷ برای بنزین معمولی ایران مطرح شده و بنزین سوپر نیز با اعداد بالاتر عرضه شده است؛ با این حال نباید یک عدد ثابت را به تمام جایگاه‌ها، تمام محموله‌ها و تمام نقاط کشور تعمیم داد، زیرا کیفیت سوخت تنها به عدد اکتان خلاصه نمی‌شود و مشخصات واقعی می‌تواند بر اساس نوع سوخت و شرایط تولید و توزیع متفاوت باشد.

همین فاصله میان نیاز موتور و سوخت در دسترس است که اکتان بوستر را در بازار ایران از یک محصول جانبی به یک کالای نسبتاً پرتقاضا تبدیل کرده است. در بسیاری از بازار‌های دنیا، راننده کافی است به جایگاه برود و سوختی با عدد اکتان مورد نیاز خودروی خود را انتخاب کند. اما وقتی چنین تنوعی در دسترس نباشد یا کیفیت سوخت موجود با نیاز خودرو فاصله داشته باشد، مالک مجبور می‌شود راه دیگری برای کاهش ریسک ناک پیدا کند؛ یکی از این راه‌ها استفاده از سوخت با اکتان بالاتر و دیگری استفاده از مکمل‌های معتبر افزایش‌دهنده اکتان است.

هر چند باک اکتان بریزم؟

البته استفاده از اکتان بوستر نباید تبدیل به یک نسخه عمومی برای همه خودرو‌ها شود. یک موتور تنفس طبیعی با نسبت تراکم متوسط که برای بنزین معمولی طراحی شده، ممکن است هیچ نیاز واقعی به استفاده مداوم از اکتان بوستر نداشته باشد. در مقابل، یک موتور توربوشارژ که در شرایط بار بالا کار می‌کند، می‌تواند حساسیت بیشتری داشته باشد؛ بنابراین پاسخ درست به این سؤال که «هر چند باک اکتان بریزم؟» بدون دانستن مشخصات موتور، نیاز سوخت سازنده و نوع محصول، اساساً پاسخ فنی دقیقی نیست.

اکتان بوستر قرار نیست بنزین بی‌کیفیت را ایده‌آل کند

از طرف دیگر، اکتان بوستر قرار نیست بنزین بی‌کیفیت را به بنزین ایده‌آل تبدیل کند. اکتان فقط یکی از ویژگی‌های سوخت است. تمیزی سوخت، میزان گوگرد، ترکیبات هیدروکربنی، پایداری، فراریت و سایر مشخصات شیمیایی نیز اهمیت دارند؛ بنابراین اگر سوختی از جنبه‌های مختلف کیفیت مناسبی نداشته باشد، افزایش مقاومت آن در برابر ناک به تنهایی تمام مشکلات را برطرف نمی‌کند.

اگر ناک مداوم دارید، فقط سراغ مکمل نروید و خودرو را نیز بررسی کنید و اگر قرار است مکمل استفاده شود، محصول معتبر و دستور مصرف مشخص داشته باشد

نکته مهم دیگر این است که هر ناکی هم الزاماً از اکتان پایین ناشی نمی‌شود. دمای بالای موتور، رسوبات محفظه احتراق، شمع نامناسب، مشکلات سیستم جرقه، ایراد در مدیریت موتور و حتی برخی مشکلات مکانیکی می‌توانند شرایط احتراق را از حالت طبیعی خارج کنند؛ بنابراین اگر یک موتور دائماً ناک می‌زند، اینکه هر بار یک بطری اکتان بوستر داخل باک بریزیم و مشکل را تمام‌شده فرض کنیم، بیشتر شبیه پاک کردن صورت مسئله است تا تعمیر خودرو. برای همین اکتان بوستر را باید «ابزار» دانست، نه «دارو». اگر موتور واقعاً به سوخت با اکتان بالاتر نیاز دارد و سوخت مناسب در دسترس نیست، مکمل مناسب و معتبر می‌تواند نقش خود را ایفا کند. اما استفاده بی‌دلیل، بیش از مقدار توصیه‌شده یا ترکیب چند نوع مکمل با یکدیگر نه‌تنها تضمینی برای افزایش قدرت نیست، بلکه می‌تواند هزینه اضافی و در صورت استفاده از محصولات نامعتبر، ریسک دیگری برای سیستم سوخت و آلایندگی خودرو ایجاد کند.

مشکل اصلی ما در ایران در حقیقت خود اکتان بوستر نیست. مسئله بزرگ‌تر، فاصله میان فناوری خودرو و کیفیت سوخت قابل دسترس است. وقتی خودرو‌های جدید با موتور‌های کوچک‌تر، توربوشارژر، نسبت تراکم بالاتر و مدیریت موتور پیچیده‌تر وارد بازار می‌شوند، سوخت نیز باید هم‌زمان با آنها پیشرفت کند. نمی‌توان از یک طرف انتظار داشت موتور کم‌حجم توربو با راندمان بالا، مصرف کمتر و قدرت بیشتر تولید کند و از طرف دیگر سوختی در اختیار آن قرار داد که از نظر مشخصات ضدکوبش با نیاز موتور همخوانی نداشته باشد و بعد انتظار داشت تمام مسئولیت را سنسور ناک و ECU به دوش بکشند.

اکتان بوستر هم قرار نیست جای بنزین استاندارد را برای همیشه بگیرد؛ بلکه در شرایطی که سوخت موجود با نیاز موتور فاصله دارد، می‌تواند بخشی از این فاصله را جبران کن

این همان جایی است که راننده ایرانی عملاً بین دو انتخاب قرار می‌گیرد؛ یا باید خودرویی انتخاب کند که با سوخت موجود سازگاری بیشتری داشته باشد، یا برای خودرویی که به سوخت باکیفیت‌تر نیاز دارد هزینه بیشتری برای بنزین مناسب یا مکمل معتبر پرداخت کند. در چنین شرایطی، اکتان بوستر برای بعضی خودرو‌ها واقعاً می‌تواند کاربردی باشد، اما برای همه خودرو‌ها ضرورت ندارد.

اگر بخواهیم تمام ماجرا را در یک جمله خلاصه کنیم، اکتان چیزی نیست که موتور را جادویی‌تر کند؛ عدد اکتان فقط نشان می‌دهد سوخت تا چه اندازه در برابر احتراق ناخواسته مقاوم است. ناک هم یک صدای ساده از موتور نیست؛ علامتی از احتراق غیرطبیعی است که اگر شدید و مداوم باشد، می‌تواند به موتور آسیب بزند. اکتان بوستر هم قرار نیست جای بنزین استاندارد را برای همیشه بگیرد؛ بلکه در شرایطی که سوخت موجود با نیاز موتور فاصله دارد، می‌تواند بخشی از این فاصله را جبران کند.

مشکل واقعی زمانی ایجاد می‌شود که استفاده از مکمل از یک انتخاب فنی به یک عادت اجباری تبدیل شود. در بازار ایده‌آل، مالک خودرو باید بر اساس دفترچه خودرو سوخت مناسب را انتخاب کند، نه اینکه بعد از هر بار سوخت‌گیری نگران باشد آیا موتور خودرویش با این بنزین ناک خواهد زد یا نه.

اگر ناک مداوم دارید، فقط سراغ مکمل نروید

اگر خودرو برای سوخت با اکتان مشخص طراحی شده، تأمین همان سوخت باید وظیفه زنجیره تولید و توزیع باشد؛ نه اینکه مالک خودرو هر بار با یک بطری کوچک مکمل تلاش کند فاصله میان فناوری موتور و کیفیت سوخت را جبران کند؛ شاید مهم‌ترین نکته همین باشد: قبل از خرید اکتان بوستر، اول ببینید خودرویتان واقعاً به آن نیاز دارد یا نه.

دفترچه خودرو، حداقل اکتان توصیه‌شده و شرایط کار موتور باید تعیین‌کننده باشند. اگر ناک مداوم دارید، فقط سراغ مکمل نروید و خودرو را نیز بررسی کنید و اگر قرار است مکمل استفاده شود، محصول معتبر و دستور مصرف مشخص داشته باشد چون در دنیای موتور، «بیشتر» همیشه به معنی «بهتر» نیست؛ حتی وقتی روی بطری نوشته شده اکتان بیشتر.