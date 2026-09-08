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هشدار سیل برای تهران

اداره کل هواشناسی استان تهران هشدار داد که ناپایداری‌ها و رطوبت سامانه بارشی در ارتفاعات شمال و شمال غرب استان امروز (۱۷ شهریور) تقویت می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۳۴۳۸
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سیل

به گزارش تابناک؛ اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح نارنجی آورده است: از بعد از ظهر تا اواخر وقت امروز (۱۷ شهریور) رخداد مه، بارش باران، رگبار و رعد و برق، تندبادهای موقتی، در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ در ارتفاعات شمال و شمال غرب استان تهران به‌ویژه میگون، شمال لواسان و شمیرانات پیش‌بینی می‌شود.

از آثار این مخاطره جوی می‌توان به لغزندگی معابر و جاده‌ها توام با مه و محدودیت دید، کاهش ناگهانی دمای هوا به‌طور محلی بین ۵ تا ۸ درجه سلسیوس، احتمال رگبار برف در ارتفاعات بالادست به‌ویژه در قله‌ها، گاهی وزش باد خیلی شدید، آبگرفتگی بعضی معابر و جاری شدن روان‌آب، امکان رخداد سیل موقتی، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و همراه شدن با گل و لای، امکان طغیان بعضی نقاط رودخانه‌های محلی، سیلابی شدن مسیل‌ها، احتمال رخداد صاعقه و بارش تگرگ، خطر سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی، احتمال محدودیت تردد و انسداد موقت بعضی راه‌ها، اختلال در ناوگان حمل و نقل، امکان رخداد طوفان گرد و خاک در بخش‌های غربی استان، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده و سازه‌های موقت و مرتفع و امکان خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی اشاره کرد.

اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به پرهیز از سفرهای غیر ضروری به‌ویژه گذر از گردنه‌ها و نواحی کوهستانی، اجتناب از تردد و توقف یا اتراق در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و رود دره‌ها، عدم جابجایی عشایر یا چرای دام در فضای باز و بخش‌های کوهستانی، پرهیز از طبیعت گردی و کوهنوردی و فعالیت بهره‌برداران عرصه‌های منابع طبیعی به دلیل خطر طوفان و صاعقه و بارش تگرگ، پرهیز از انجام امور عمرانی، باز گذاشتن کامل دهانه پل‌ها، کانال‌ها و آب‌روها، محافظت از محصولات و امکانات کشاورزی، آمادگی شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، راهداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی و امدادی توصیه می‌کند.

در هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی پیش‌بینی می‌شود که پدیده‌ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارت‌های احتمالی را سبب شود. هشدار نارنجی برای آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود.

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