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News ID: ۱۳۹۳۴۳۱
Hits: ۸۹۱

عکس: پنجره‌ای به گذشته؛ بنزین‌فروشی در تهران قدیم

تهران حدود ۹۰ سال پیش، با گسترش رفت‌وآمد خودروها آرام‌آرام چهره‌ای تازه به خود می‌گرفت؛ پمپ‌بنزین‌ها در گوشه‌وکنار شهر پدیدار می‌شدند و تبلیغات بنزین نیز به بخشی از فضای شهری و زندگی روزمره مردم تبدیل شده بود. عکس‌های تاریخی بخش عکس تابناک، گوشه‌هایی از وضعیت جایگاه‌های سوخت و شیوه تبلیغ بنزین در تهران آن روزگار را روایت می‌کنند.

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برچسب‌ها:
پنجره‌ای به گذشته عکس تاریخی بنزین عکس تاریخ تهران قدیم
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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