عکس: پنجرهای به گذشته؛ بنزینفروشی در تهران قدیم
تهران حدود ۹۰ سال پیش، با گسترش رفتوآمد خودروها آرامآرام چهرهای تازه به خود میگرفت؛ پمپبنزینها در گوشهوکنار شهر پدیدار میشدند و تبلیغات بنزین نیز به بخشی از فضای شهری و زندگی روزمره مردم تبدیل شده بود. عکسهای تاریخی بخش عکس تابناک، گوشههایی از وضعیت جایگاههای سوخت و شیوه تبلیغ بنزین در تهران آن روزگار را روایت میکنند.
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برچسبها:پنجرهای به گذشته عکس تاریخی بنزین عکس تاریخ تهران قدیم
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