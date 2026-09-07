عکس: پنجره‌ای به گذشته؛ بنزین‌فروشی در تهران قدیم

تهران حدود ۹۰ سال پیش، با گسترش رفت‌وآمد خودروها آرام‌آرام چهره‌ای تازه به خود می‌گرفت؛ پمپ‌بنزین‌ها در گوشه‌وکنار شهر پدیدار می‌شدند و تبلیغات بنزین نیز به بخشی از فضای شهری و زندگی روزمره مردم تبدیل شده بود. عکس‌های تاریخی بخش عکس تابناک، گوشه‌هایی از وضعیت جایگاه‌های سوخت و شیوه تبلیغ بنزین در تهران آن روزگار را روایت می‌کنند.