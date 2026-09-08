عکس: پنجره‌ای به گذشته؛ قیام خونین ۱۷شهریور

با شدت گرفتن اعتراضات مردمی علیه رژیم پهلوی در تابستان ۱۳۵۷، جمشید آموزگار چهارم شهریورماه از نخست‌وزیری استعفا کرد و محمدرضا شاه، جعفر شریف‌امامی را مأمور تشکیل دولت کرد. دولت جدید با شعار «آشتی ملی» روی کار آمد، اما نتوانست از شدت اعتراضات بکاهد و پس از راهپیمایی‌های گسترده سیزدهم و شانزدهم شهریور، تهران در آستانه یکی از خونین‌ترین روز‌های تاریخ معاصر خود قرار گرفت. صبح هفدهم شهریور، میدان ژاله تهران با وجود اعلام حکومت نظامی و ممنوعیت تجمع، شاهد حضور گسترده مردم بود. پس از بی‌توجهی به اخطار مأموران، نیرو‌های مسلح به سوی جمعیت آتش گشودند و میدان و خیابان‌های اطراف به صحنه کشته و زخمی شدن شمار زیادی از مردم تبدیل شد؛ واقعه‌ای که بعد‌ها «جمعه سیاه» نام گرفت و به یکی از نقاط عطف در روند پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل شد. عکس‌های آن روز، حضور مردم، حرکت جمعیت، استقرار نیرو‌های نظامی و لحظات پس از تیراندازی را ثبت کرده‌اند و گوشه‌هایی از فضای ملتهب آن واقعه را به نمایش می‌گذارند. به مناسبت سالروز قیام ۱۷ شهریور، مجموعه‌ای از عکس‌های کمتر دیده‌شده در بخش عکس تابناک ویرایش، پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد؛ عکس‌هایی که پس از نزدیک به پنج دهه، همچنان بخشی از حافظه تصویری این رویداد تاریخی را حفظ کرده‌اند.