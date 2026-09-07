بیانیه هشدارآمیز نمایندگی ایران در شورای حکام آژانس

نمایندگی ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه با محکوم کردن حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته‌ای کشورمان تاکید کرد: عادی‌سازی چنین حملات غیرقانونی، کمترینِ پیامدهای منفی این تجاوزات خواهد بود. امروز ایران هدف قرار گرفته است؛ فردا ممکن است کشور دیگری هدف قرار گیرد. هوشیار باشید و آماده باشید. به نظم جدید بی‌نظمی جهانی خوش آمدید!

به گزارش تابناک، بیانیه‌ نمایندگی ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شرح زیر است:

«ما در ابتدا خود را با بیانیه گروه ۷۷ همراه می‌دانیم. تقاضای در حال افزایش برای انرژی هسته‌ای، اهمیت فزاینده ایمنی هسته‌ای را برجسته می‌کند؛ مسئولیتی که منحصرا بر عهده هر کشور است.

ایمنی هسته‌ای و امنیت هسته‌ای ماهیت، مبانی حقوقی و اهداف متمایزی دارند و آژانس باید این اصل را در تمامی فعالیت‌های خود مدنظر قرار دهد. تحقق اهداف ایمنی هسته‌ای، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، به همکاری‌های بین‌المللی و همچنین دسترسی به دانش فنی و زیرساخت‌های ضروری وابسته است.

بنابراین، آژانس باید از دسترسی بدون تبعیض تمامی اعضا به مواد، تجهیزات و فناوری‌های مورد نیاز حمایت کند.

با این حال، اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های یک‌جانبه مانع چنین همکاری‌هایی می‌شود و با اهداف آژانس در تضاد است. این اقدامات باعث می‌شوند مردم و محیط زیست کشورهای هدف در برابر حوادث هسته‌ای یا پرتویی، آسیب‌پذیرتر شوند.

این موضوع به‌ویژه در شرایطی اهمیت پیدا می‌کند که تاسیسات هسته‌ای در معرض خطرات فزاینده از جمله درگیری‌های مسلحانه قرار دارند.

بر همین اساس، این شورا باید خواستار رفع تمامی این تحریم‌ها و محدودیت‌ها شود.

با وجود محدودیت‌های شدید و طولانی‌مدت ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه، ایران به قدرت و تاب‌آوری نهاد ملی تنظیم‌گر هسته‌ای خود افتخار می‌کند.

این نهاد طی چندین دهه توسعه یافته و تقویت شده است. سازمان تنظیم مقررات هسته‌ای ایران نهاد ملی مسئول ایمنی هسته‌ای است.

در جریان تجاوزات گسترده و بی‌سابقه اخیر علیه تاسیسات هسته‌ای ما، زیرساخت ایمنی هسته‌ای و چارچوب نظارتی ایران، تحت نظارت سازمان تنظیم مقررات هسته‌ای ایران به همراه توانمندی‌های آمادگی و واکنش اضطراری، همچنان به‌طور موثر به فعالیت خود ادامه دادند.

کنفرانس عمومی در قطعنامه ۴۴۴، نگرانی خود را از این موضوع ابراز کرد که حملات علیه تاسیسات هسته‌ای، نگرانی‌هایی درباره ایمنی پرتویی ایجاد می‌کنند.

این امر نشان می‌دهد که تجاوزات مشترک رژیم‌های آمریکا و اسرائیل در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان ایران تا چه اندازه غیرمسئولانه بوده است.

آن‌ها با هم منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قواعد بنیادین ایمنی هسته‌ای را بمباران کردند.

عادی‌سازی چنین حملات غیرقانونی، کمترینِ پیامدهای منفی این تجاوزات خواهد بود.

امروز ایران هدف قرار گرفته است؛ فردا ممکن است کشور دیگری هدف قرار گیرد. هوشیار باشید و آماده باشید. به نظم جدید بی‌نظمی جهانی خوش آمدید.

در پایان، درباره نگرانی‌هایی که در یکی از بیانیه‌ها در خصوص ایمنی نیروگاه هسته‌ای بوشهر مطرح شده است، اطمینان می‌دهیم که این نیروگاه از تمامی استانداردهای ایمنی برخوردار است.

برای رفع هرگونه نگرانی احتمالی و همچنین نشان دادن شفافیت مورد درخواست، بار دیگر از تمامی کشورهای ساحلی خلیج فارس دعوت می‌کنیم از نیروگاه هسته‌ای بوشهر بازدید کنند تا در جریان وضعیت ایمنی آن قرار گیرند.»