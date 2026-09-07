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تصادف رانندگی در دلفان با ۹ کشته و مصدوم

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان گفت: برخورد پراید با برلیانس در دلفان، ۸ مصدوم و یک فوتی بر جای گذاشت.
کد خبر: ۱۳۹۳۳۹۶
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تصادف

به گزارش تابناک، غلامرضا علی‌محمدی؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان با اشاره به وقوع حادثه رانندگی در محور نورآباد – نهاوند اظهار کرد: ساعت ۱۵:۵۵ روز ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۵، در پی تماس مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان لرستان مبنی بر برخورد دو دستگاه خودرو سواری پراید و برلیانس هاچ‌ بک در کیلومتر ۳۵ محور نورآباد – نهاوند، بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه امدادی گاماسیاب به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: این حادثه ۹ حادثه‌دیده داشت که پس از حضور نیروهای امدادی و تثبیت صحنه حادثه، عملیات رهاسازی ۴ نفر از مصدومان انجام شد.

به گفته مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان امدادگران جمعیت  پس از انجام اقدامات پیش‌ بیمارستانی، یک نفر از مصدومان را به بیمارستان ابن‌سینای شهرستان دلفان منتقل کردند.

علی‌محمدی گفت: متأسفانه در این حادثه، یک نفر از سرنشینان در دم جان باخت و ۸ نفر دیگر مصدوم شدند.

وی بیان کرد: سایر مصدومان نیز توسط عوامل اورژانس و دیگر دستگاه‌های امدادی حاضردرصحنه، اقدامات لازم را دریافت کردند.

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لرستان دلفان تصادف خودرو سواری مصدومیت تصادف پراید
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