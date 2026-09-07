سوختگیری با کارت جایگاه محدود شد

به گزارش تابناک، رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت با اشاره به نحوه استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها گفت: میزان سوخت‌گیری در هر نوبت، متناسب با استان، ۱۵، ۲۰ یا ۲۵ لیتر است و هر کارت آزاد جایگاه امکان استفاده تعداد محدودی در شبانه‌روز را دارد.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر، تعداد کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها کاهش یافته و در مقابل، استفاده مردم از کارت سوخت شخصی افزایش یافته است؛ بنابراین در شرایط عادی، برنامه‌ای برای بازگرداندن تعداد این کارت‌ها به میزان گذشته وجود ندارد.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت با اشاره به مصوبه مربوط به استفاده از کارت سوخت شخصی گفت: بر اساس قانون، باید ۹۰ درصد سوخت‌گیری‌ها با کارت سوخت شخصی انجام شود و با توجه به اینکه کارت سوخت در اختیار بیش از ۹۰ درصد مالکان خودرو قرار دارد، استفاده از کارت جایگاه‌ها باید به موارد ضروری محدود شود.

نواز افزود: البته در زمان اوج سفرها و تعطیلات، تعداد کارت‌های اضطراری و میزان شارژ آنها متناسب با شرایط جغرافیایی و میزان مراجعه مردم افزایش می‌یابد تا سوخت‌گیری شهروندان با مشکل مواجه نشود.

وی درباره تأثیر اصلاح نرخ بنزین بر میزان مراجعه به جایگاه‌ها گفت: پس از اعلام تغییر نرخ و در ساعات ابتدایی، صف‌های طولانی و شلوغی غیرعادی در جایگاه‌های سوخت مشاهده نشد؛ چرا که بخش عمده مردم همچنان از نرخ‌های اول و دوم استفاده می‌کنند و سهم سوخت‌گیری با نرخ سوم و کارت جایگاه‌ها کمتر است.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت پیش‌بینی کرد در ماه‌های نخست اجرای نرخ جدید، میزان مصرف در این بخش و همچنین استفاده از کارت‌های جایگاه‌ها کاهش یابد، اما ممکن است پس از مدتی مصرف به شرایط عادی بازگردد.

نواز همچنین چندنرخی بودن سوخت را راهکاری کوتاه‌مدت برای مدیریت مصرف دانست و بر ضرورت اجرای راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت تأکید کرد.

وی گفت: توسعه حمل‌ونقل عمومی، تقویت استفاده از اتوبوس و مترو و توجه بیشتر به میزان مصرف خودروها، از جمله اقداماتی است که باید در میان‌مدت و بلندمدت برای مدیریت مصرف سوخت دنبال شود.

دلیل تغییر اعداد نمایشگر جایگاه‌های سوخت

نواز درباره تغییر اعداد نمایش داده‌شده روی نمایشگر جایگاه‌های سوخت توضیح داد: با توجه به اینکه نمایشگرهای موجود امکان نمایش قیمت ۱۰ هزار تومان را ندارند، برای جلوگیری از تغییر یا تعویض گسترده تجهیزات، یک صفر از اعداد نمایشگر حذف و یک صفر به صورت پیش‌فرض در کنار نمایشگر قرار داده شده است.

وی افزود: به این ترتیب، برای مثال نرخ ۳ هزار تومان در نمایشگر به صورت «۳۰۰» و نرخ هزار و ۵۰۰ تومان به صورت «۱۵۰» نمایش داده می‌شود و صفر قرارگرفته در کنار نمایشگر، رقم نهایی را مشخص می‌کند.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت تأکید کرد: این تغییر در نمایش قیمت واحد و مبلغ کل اعمال شده و به معنای کاهش قیمت سوخت نیست؛ بلکه صرفاً به دلیل محدودیت فنی نمایشگرهای موجود انجام شده است.

منبع: مهر