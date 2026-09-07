En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

سوختگیری با کارت جایگاه محدود شد

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت گفت: با اجرای نرخ جدید بنزین از بامداد امشب، امکان سوخت‌گیری با کارت آزاد یا اضطراری جایگاه‌ها همچنان وجود دارد اما برای مواقع اضطراری در نظر گرفته شده است.
کد خبر: ۱۳۹۳۳۹۳
| |
1459 بازدید
سخنگو

به گزارش تابناک، رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت با اشاره به نحوه استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها گفت: میزان سوخت‌گیری در هر نوبت، متناسب با استان، ۱۵، ۲۰ یا ۲۵ لیتر است و هر کارت آزاد جایگاه امکان استفاده تعداد محدودی در شبانه‌روز را دارد.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر، تعداد کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها کاهش یافته و در مقابل، استفاده مردم از کارت سوخت شخصی افزایش یافته است؛ بنابراین در شرایط عادی، برنامه‌ای برای بازگرداندن تعداد این کارت‌ها به میزان گذشته وجود ندارد.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت با اشاره به مصوبه مربوط به استفاده از کارت سوخت شخصی گفت: بر اساس قانون، باید ۹۰ درصد سوخت‌گیری‌ها با کارت سوخت شخصی انجام شود و با توجه به اینکه کارت سوخت در اختیار بیش از ۹۰ درصد مالکان خودرو قرار دارد، استفاده از کارت جایگاه‌ها باید به موارد ضروری محدود شود.

نواز افزود: البته در زمان اوج سفرها و تعطیلات، تعداد کارت‌های اضطراری و میزان شارژ آنها متناسب با شرایط جغرافیایی و میزان مراجعه مردم افزایش می‌یابد تا سوخت‌گیری شهروندان با مشکل مواجه نشود.

وی درباره تأثیر اصلاح نرخ بنزین بر میزان مراجعه به جایگاه‌ها گفت: پس از اعلام تغییر نرخ و در ساعات ابتدایی، صف‌های طولانی و شلوغی غیرعادی در جایگاه‌های سوخت مشاهده نشد؛ چرا که بخش عمده مردم همچنان از نرخ‌های اول و دوم استفاده می‌کنند و سهم سوخت‌گیری با نرخ سوم و کارت جایگاه‌ها کمتر است.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت پیش‌بینی کرد در ماه‌های نخست اجرای نرخ جدید، میزان مصرف در این بخش و همچنین استفاده از کارت‌های جایگاه‌ها کاهش یابد، اما ممکن است پس از مدتی مصرف به شرایط عادی بازگردد.

نواز همچنین چندنرخی بودن سوخت را راهکاری کوتاه‌مدت برای مدیریت مصرف دانست و بر ضرورت اجرای راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت تأکید کرد.

وی گفت: توسعه حمل‌ونقل عمومی، تقویت استفاده از اتوبوس و مترو و توجه بیشتر به میزان مصرف خودروها، از جمله اقداماتی است که باید در میان‌مدت و بلندمدت برای مدیریت مصرف سوخت دنبال شود.

دلیل تغییر اعداد نمایشگر جایگاه‌های سوخت

نواز درباره تغییر اعداد نمایش داده‌شده روی نمایشگر جایگاه‌های سوخت توضیح داد: با توجه به اینکه نمایشگرهای موجود امکان نمایش قیمت ۱۰ هزار تومان را ندارند، برای جلوگیری از تغییر یا تعویض گسترده تجهیزات، یک صفر از اعداد نمایشگر حذف و یک صفر به صورت پیش‌فرض در کنار نمایشگر قرار داده شده است.

وی افزود: به این ترتیب، برای مثال نرخ ۳ هزار تومان در نمایشگر به صورت «۳۰۰» و نرخ هزار و ۵۰۰ تومان به صورت «۱۵۰» نمایش داده می‌شود و صفر قرارگرفته در کنار نمایشگر، رقم نهایی را مشخص می‌کند.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت تأکید کرد: این تغییر در نمایش قیمت واحد و مبلغ کل اعمال شده و به معنای کاهش قیمت سوخت نیست؛ بلکه صرفاً به دلیل محدودیت فنی نمایشگرهای موجود انجام شده است.

منبع: مهر

اشتراک گذاری
برچسب ها
بنزین افزایش قیمت نرخ سوم بنزین کارت سوخت پمپ بنزین بنزین ۱۰ هزار تومانی
خانه‌هایی که صاحبخانه‌هایشان را فراموش نکرده‌اند/ روایتی از زندگی در پشت دیوار خانه‌های مشاهیر ادبی ایران
دو میلیون تومان یا حذف کامل؛ کالابرگ سر دوراهی!
بازخوانی تاریخ/ حاجب‌الدوله؛ دستی که امیرکبیر را در فین خاموش کرد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عارف: تغییرات قیمت بنزین گام‌به‌گام اجرا خواهد شد
آمار تکان‌دهنده از سهم فقرا از بنزین!
سخنگوی دولت: نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان افزایش می‌یابد
سقاب اصفهانی از اظهار نظر درباره بنزین کنار گذاشته شد!
قیمت گاز اروپا به بالاترین سطح ۳ ساله رسید!
اطلاع رسانی درباره بنزین فقط از این دو مرجع معتبر است
افزایش نرخ سوم بنزین از امشب
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد
Poll
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
صوت تکان دهنده فحاشی خداداد عزیزی به عالیشاه
تایید سقوط تپه علی الطاهر توسط خبرنگار صداوسیما
سریع القلم: آمریکا احتمالاً از این تاریخ به ایران حمله می‌کند!
تصاویر اقدام موذیانه امارات برای ایجاد قحطی مصنوعی در ایران
تمامی عوامل حاضر در این ویدیو بازداشت شدند
تصاویر تصادف مرگبار تریلی با یازده کشته!
تصاویر پرواز بسیار نزدیک دو هواپیمای مسافربری ایران در آسمان!
تصاویر هدف قرار دادن سه نفتکش توسط سپاه
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی
آمار ترسناک دلار عرضه شده توسط تراستی‌ها
شهر ارواح ۱۶۱ میلیارد دلاری چین؛ کانگ‌باشی چرا خالی است؟
تصاویر نفتکش هدف قرار گرفته توسط آمریکا نزدیک خارک
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید
پاسخ سهمگین سپاه به محاصره دریایی کشتی‌های ایرانی
حملات ایران از امارات متوجه کویت و بحرین شد/ پاکستان نمی‌خواهد مستقیماً وارد درگیری اعراب و ایران شود
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۱ Comment)
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۹ Comment)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ Comment)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۰۲ Comment)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۰ Comment)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۶ Comment)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۸۳ Comment)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ Comment)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۶۹ Comment)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ Comment)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۳ Comment)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ Comment)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۴۹ Comment)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۴۹ Comment)
ویدیوی تکان دهنده از سطح سواد در صداوسیما  (۴۷ Comment)
tabnak.ir/005qU5
tabnak.ir/005qU5