قیمت گاز اروپا به بالاترین سطح ۳ ساله رسید!

در حالی که ذخایر گاز اروپا به کمترین سطح ۱۵ سال اخیر (۶۲ درصد) سقوط کرده، قیمت گاز با جهشی ۸۹ درصدی نسبت به سال قبل به ۹۰۰ دلار رسیده و بحران انرژی را برای قاره سبز دوچندان کرده است.

به گزارش تابناک، قیمت گاز طبیعی در اروپا در آغاز معاملات هفته جاری با افزایش چشمگیری همراه شد و به نزدیکی مرز ۹۰۰ دلار در هر هزار متر مکعب رسید.

تشدید تنش‌های نظامی میان آمریکا و ایران در منطقه خلیج فارس و نگرانی از اختلال در مسیر انتقال انرژی از تنگه هرمز، عامل اصلی این جهش قیمتی عنوان شده است.

بر اساس داده‌های بورس لندن (ICE)، قراردادهای آتی گاز هلند (TTF) برای تحویل در ماه اکتبر، امروز دوشنبه با رشد ۳.۳ درصدی نسبت به قیمت پایانی جلسه قبل، در سطح ۸۹۲.۸ دلار در هر هزار متر مکعب معامله شد.

این قراردادها روز خود را با افزایش ۳.۵ درصدی و قیمت ۸۹۴.۶ دلاری آغاز کرده بودند و در ساعاتی از معاملات امروز (دوشنبه) حتی به بیش از ۸۷ دلار در هر مگاوات‌ساعت (معادل حدود ۹۰۰ دلار در هر هزار متر مکعب) نیز رسیدند. این بالاترین سطح قیمت از دسامبر ۲۰۲۲ (دی ۱۴۰۱) محسوب می‌شود.

تنش‌های نظامی آخر هفته میان آمریکا و ایران که به حملات متقابل به نفتکش‌ها در آب‌های اطراف ایران انجامید، نگرانی‌ها را درباره امنیت تأمین انرژی از غرب آسیا به شدت افزایش داده است.

تنگه هرمز به عنوان یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان، حدود یک‌پنجم از تجارت جهانی گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) را عبور می‌دهد که سهم عمده‌ای از آن به قطر تعلق دارد.

هرگونه اختلال در این مسیر، تأمین گاز اروپا را با خطر جدی مواجه می‌کند. در این شرایط، شرکت‌های اروپایی برای جبران کمبود احتمالی، ناچار به رقابت با خریداران آسیایی بر سر محموله‌های گاز مایع از حوضه آتلانتیک شده‌اند که خود به افزایش بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زند.

قیمت گاز در اروپا از ماه مارس ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴) که همزمان با آغاز درگیری‌های نظامی در خاورمیانه بود، تاکنون روندی صعودی و رکوردشکن را تجربه کرده است. قیمت‌ها که در ابتدای سال حدود ۴۰۰ دلار بود، اکنون به نزدیکی ۹۰۰ دلار رسیده است؛ یعنی بیش از دو برابر شدن در کمتر از هفت ماه.

میانگین قیمت‌ها در سه‌ماهه اول سال حدود ۴۸۱ دلار، در سه‌ماهه دوم ۵۵۰ دلار و در سه‌ماهه سوم تاکنون حدود ۶۹۱ دلار بوده است. قیمت گاز در ماه مارس حدود ۶۰ درصد نسبت به فوریه افزایش یافت و از مرز ۶۰۰ دلار عبور کرد. این روند در ماه‌های بعد نیز ادامه یافت تا جایی که در ماه اوت، قیمت‌ها برای اولین بار در پنج ماه گذشته از مرز ۸۰۰ دلار در هر هزار متر مکعب فراتر رفت. میانگین قیمت ماه اوت ۲۰۲۶ با ۷۴۴ دلار، بالاترین سطح برای این ماه از سال ۲۰۲۲ بود و نسبت به اوت سال قبل ۸۹ درصد افزایش داشت.

ذخایر پایین و هشدار برای زمستان

به گزارش رویترز، تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی بر قیمت انرژی، در کنار پایین بودن بی‌سابقه سطح ذخایر گاز زیرزمینی اروپا، وضعیت این قاره را برای فصل سرما پیشِ‌رو بسیار شکننده کرده است.

بر اساس داده‌های «زیرساخت گاز اروپا»، مخازن گاز کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال حاضر تنها حدود ۶۲ تا ۶۶ درصد پر هستند که این رقم به طور قابل توجهی پایین‌تر از میانگین پنج‌ساله این فصل (حدود ۸۳ درصد) است. در آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، این میزان تنها به ۵۴ درصد رسیده است.

کارشناسان نسبت به تداوم روند صعودی کنونی و احتمال عبور قیمت از مرز ۱۰۰ یورو در هر مگاوات‌ساعت (حدود ۱۰۰۰ دلار) هشدار داده‌اند. با شروع فصل سرما و کاهش بیشتر ذخایر، فشار بر بازار انرژی اروپا تشدید خواهد شد.

رکورد تاریخی قیمت گاز در اروپا همچنان مربوط به بهار سال ۲۰۲۲ و در پی تشدید بحران اوکراین است که به رقم بی‌سابقه ۳,۸۹۲ دلار در هر هزار متر مکعب رسید، اما قیمت‌های کنونی بالاترین سطح در سه سال اخیر محسوب می‌شود.

منبع: فارس