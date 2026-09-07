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تایید خبر تابناک/ تکلیف مدیرعامل یک بانک دولتی روشن شد

شعبان مرادی با حضور معاون امور بانکی وزارت اقتصاد، به‌عنوان مدیرعامل جدید بانک توسعه صادرات ایران معرفی شد. این انتصاب در حالی نهایی شد که پیش‌تر در گزارش چهارم شهریورماه تابناک، از وی به‌عنوان گزینه اصلی برای تصدی این مسئولیت نام برده شده بود
کد خبر: ۱۳۹۳۳۸۲
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بانک شعبان مرادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، پیش‌بینی مدتی قبل تابناک درباره تعیین تکلیف مدیرعامل جدید بانک توسعه صادرات ایران، امروز به‌صورت رسمی محقق شد و شعبان مرادی، مدیرعامل پیشین بانک آینده، به‌عنوان سکاندار این بانک دولتی معرفی شد.

تابناک در چهارم شهریور در گزارشی با عنوان «مدیرعامل جدید بانک توسعه صادرات در انتظار امضای وزیر اقتصاد»، از شعبان مرادی به‌عنوان جدی‌ترین گزینه برای تصدی مدیرعاملی این بانک خبر داده و نوشته بود که انتخاب او در انتظار موافقت مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

حالا و پس از گذشت بیش از ده روز، این خبر تابناک تایید شد. 

بر این اساس امروز آیین تودیع و معارفه مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با حضور امیر باقری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی برگزار شد. در این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های علی قاسمی در دوران سرپرستی این بانک، شعبان مرادی رسماً به‌عنوان مدیرعامل جدید معرفی شد.

بانک توسعه صادرات که فعالیت رسمی خود را از اوایل دهه ۷۰ آغاز کرده، اکنون بیش از سه دهه سابقه فعالیت در نظام بانکی کشور دارد. مأموریت اصلی این بانک، حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، تسهیل مبادلات تجاری و تقویت روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها تعریف شده است.

بر اساس آخرین آمارهای موجود، سرمایه این بانک تا پایان تابستان سال گذشته به ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده بود. از آنجا که بانک توسعه صادرات در زمره بانک‌های دولتی قرار دارد، انتخاب مدیرعامل آن نیز فرایندی متفاوت از بانک‌های خصوصی دارد و با نقش‌آفرینی وزارت اقتصاد و تأیید نهایی بانک مرکزی انجام می‌شود.

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شعبان مرادی بانک توسعه صادرات مدیرعامل بانک توسعه صادرات وزیر اقتصاد
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