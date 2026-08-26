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مدیرعامل جدید بانک توسعه صادرات در انتظار امضای وزیر اقتصاد/ گزینه مدنی‌زاده کیست؟

رایزنی‌ برای انتخاب مدیرعامل جدید بانک توسعه صادرات به مراحل پایانی رسیده و شنیده‌ها از جدی‌ شدن گزینه‌ای حکایت دارد که گفته می‌شود تأیید مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی را نیز دریافت کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۹۷
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وزیر اقتصاد بانک توسعه صادرات

رایزنی‌ها برای انتخاب مدیرعامل جدید بانک توسعه صادرات وارد مرحله نهایی شده است؛ بانک دولتی‌ای که پس از خروج افشین خانی از ساختمان آن و رفتنش به بانک صادرات، حالا در انتظار معرفی سکاندار تازه خود است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، شنیده‌ها حاکی از آن است که شعبان مرادی، مدیرعامل پیشین بانک آینده، یکی از جدی‌ترین گزینه‌ها برای تصدی مدیرعاملی بانک توسعه صادرات است و گفته می‌شود موافقت مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی را نیز برای این سمت دریافت کرده است. در صورت نهایی‌شدن این انتخاب، مرادی به‌زودی مدیریت این بانک دولتی را بر عهده خواهد گرفت.

بانک توسعه صادرات که فعالیت رسمی خود را از اوایل دهه ۷۰ آغاز کرده، اکنون بیش از سه دهه سابقه فعالیت در نظام بانکی کشور دارد. مأموریت اصلی این بانک، حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، تسهیل مبادلات تجاری و تقویت روابط اقتصادی ایران با سایر کشور‌ها تعریف شده است.

بر اساس آخرین آمار‌های موجود، سرمایه بانک توسعه صادرات تا پایان تابستان سال گذشته به ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده بود. از آنجا که این بانک در زمره بانک‌های دولتی قرار دارد، انتخاب مدیرعامل آن نیز فرایندی متفاوت از بانک‌های خصوصی دارد و با نقش‌آفرینی وزارت اقتصاد و تأیید نهایی بانک مرکزی انجام می‌شود.

گزینه های مدیرعاملی بانک توسعه صادرات

در هفته‌های گذشته، نام‌های مختلفی برای مدیرعاملی این بانک مطرح شد؛ از جمله شعبان مرادی، مدیرعامل اسبق بانک آینده، محسن زرندی‌ مقدم، رئیس هیئت‌مدیره بانک اقتصادنوین و علی جباری، مدیرعامل بیمه ایران. با این حال، اطلاعات رسیده نشان می‌دهد مرادی در میان گزینه‌های مطرح، شانس بیشتری برای نشستن بر صندلی مدیرعاملی بانک توسعه صادرات دارد.

مرادی در تیرماه ۱۴۰۱، پس از استعفای محمد فطانت از مدیرعاملی بانک آینده، ابتدا به‌عنوان سرپرست این بانک خصوصی منصوب شد و پس از مدتی، مدیرعاملی بانک آینده را بر عهده گرفت. او در پاییز سال بعد، در مجمع بانک آینده، از ادامه عضویت در هیئت‌مدیره و به‌دنبال آن از سمت مدیرعاملی استعفا داد. وی پیش از حضور در بانک آینده نیز سوابق مدیریتی و بانکی در بانک‌های تجارت، رفاه کارگران و توسعه تعاون داشته است.

 

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بانک توسعه صادرات شعبان مرادی افشین خانی وزیر اقتصاد بانک مرکزی
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