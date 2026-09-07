وزیر نیرو: اقتصاد برق باید اصلاح شود

وزیر نیرو با تأکید بر اهمیت صنعت برق در توسعه آینده کشور، گفت: اقتصاد برق باید اصلاح شود تا مردم قدر این سرمایه عظیم را بیشتر بدانند و صنعت برق بتواند متناسب با نیازهای کشور توسعه پیدا کند.

به گزارش تابناک، عباس علی‌آبادی دوشنبه ۱۶ شهریور در جریان سفر به شهرستان پاکدشت و در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت، با قدردانی از تلاش کارکنان این نیروگاه، اظهار کرد: این نیروگاه به دلیل قرار گرفتن در معرض تهدید مستقیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و حفظ آن به معنای صیانت از یک سرمایه بزرگ ملی و معنوی است.

وی با اشاره به حضور خود در بخش‌های مختلف نیروگاه و بازدید از نیروهای آن، افزود: سرمایه‌ای که در اختیار مدیران و کارکنان این مجموعه قرار دارد تنها سرمایه مادی نیست، بلکه یک سرمایه بزرگ معنوی و ملی است که به اهل آن سپرده شده و باید از آن به خوبی نگهداری شود.

وزیر نیرو همچنین با اشاره به عرضه سهام «صندوق نور»، اظهار کرد: دیروز پنج هزار میلیارد تومان از سهام این صندوق عرضه شد که در فاصله کمتر از شش ساعت فروخته شد و صف خرید طولانی برای آن تشکیل شد.

وی ادامه داد: این اقدام در راستای سهام‌دار کردن مردم و اختصاص منافع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها به خود مردم انجام شده است و توصیه می‌کنم مردم در چنین سرمایه‌گذاری‌هایی مشارکت کنند تا از منافع حاصل از سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی و اجرای نیروگاه‌ها بهره‌مند شوند.

وزیر نیرو با بیان اینکه صنعت برق رکن اساسی توسعه آینده کشور خواهد بود، تصریح کرد: در عصر سایبرفیزیک و انقلاب صنعتی چهارم و در دوره‌ای که به سمت هوشمندسازی حرکت می‌کنیم، صنعت برق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

علی‌آبادی افزود: انرژی را می‌توان از منابع مختلف از جمله خورشید، باد، زمین و سایر ظرفیت‌ها تأمین کرد و توسعه این منابع باید مورد توجه قرار گیرد. دولت و مجلس پشتیبان این صنعت هستند و از اقداماتی که برای توسعه ظرفیت تولید برق انجام می‌شود حمایت خواهند کرد.

وزیر نیرو با اشاره به جایگاه نیروگاه شهدای پاکدشت، اظهار کرد: این نیروگاه نه‌تنها به دلیل بزرگی، بلکه به دلیل قرار گرفتن در کنار پاکدشت و در مجاورت جمعیت و مصرف بزرگ تهران، اهمیت ویژه‌ای دارد و باید مورد حمایت قرار گیرد.

علی‌آبادی همچنین از برنامه توسعه ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد و با قدردانی از سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی پاکدشت، گفت: از اینکه برای توسعه ظرفیت‌های جدید و سرمایه‌گذاری در این حوزه اقدام می‌کنید، تشکر می‌کنم و اطمینان دارم این اقدامات ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه تأمین برق پایدار و روشن ماندن چراغ خانه‌های مردم یک اقدام ارزشمند است، افزود: همه کسانی که برای توسعه صنعت برق و اجرای این طرح‌ها تلاش می‌کنند، بدانند که این اقدامات در کارنامه عمل آنها به عنوان عمل صالح ثبت خواهد شد.

وزیر نیرو با اشاره به رشد جمعیت کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: در ابتدای انقلاب جمعیت کشور حدود ۳۵ میلیون نفر بود و امروز جمعیت بیش از دو برابر شده است؛ بنابراین ظرفیت تولید و تأمین انرژی نیز باید متناسب با نیازهای کشور افزایش یابد.

علی‌آبادی اصلاح اقتصاد برق را یکی از ضرورت‌های اساسی دانست و گفت: باید اقتصاد برق اصلاح شود تا مردم قدر این سرمایه عظیم را بدانند و متوجه باشند چه ثروت بزرگی در اختیار کشور قرار دارد.

وی نیروگاه شهدای پاکدشت را از بزرگ‌ترین نیروگاه‌های کشور دانست و اظهار کرد: این مجموعه از نظر ظرفیت و جایگاه، یک افتخار برای کشور محسوب می‌شود و با اقداماتی که در حال انجام است، این جایگاه حفظ خواهد شد.

در این آیین، ضمن افتتاح نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت، عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۲۲ مگاواتی کاظم‌آباد کرمان نیز بصورت برخط آغاز شد.