صدور حکم دانشجویانی که پرچم ایران را به آتش کشیدند
حکم اخراج دانشجویانی که در اتفاقات اسفند در دانشگاه تهران پرچم کشور عزیزمان ایران را به آتش کشیدند، صادر شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۳۷۷| |
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به گزارش تابناک، حکم اخراج «م.ا» و «ا.ک: دو دانشجوی دانشگاه تهران که در اغتشاشات دیماه پارسال پرچم مقدس ایران را به آتش کشیده بودند، در کمیته تجدیدنظر این دانشگاه تأیید شد.
گفتنی است، تعدادی دانشجو نما در اسفند ماه سال گذشته در دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران دست به خرابکاری و آتش زدن پرچم کشورمان زدند.و تعدادی از اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه تهران را مجروح و زخمی و مورد ضرب و شتم قرار دادند.
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