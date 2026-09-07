روزنامه جوان از شکایت حمید رسایی تبرئه شد

اعضای هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی با اکثریت آرا ، مدیر مسئول روزنامه جوان را در موضوع شکایت آقای حمید رسایی مجرم نشناختند. پرونده مدیر مسئول روزنامه توسعه ایرانی نیز به ریاست قاضی تقیان بررسی و هیئت منصفه آنان را هم مجرم ندانست.

به گزارش تابناک، اعضای هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی با اکثریت آرا ، مدیر مسئول روزنامه جوان را در موضوع شکایت آقای حمید رسایی مجرم نشناختند.

اکبر نصراللهی سخنگوی هیئت منصفه اتهام آقای محمد جواد اخوان را «توهین»، بابت انتشار مطلبی با تیتر «مرجفون سیاسی بدتر از مزدور بیگانه» در شماره ۱۸ تیر ۱۴۰۴ این روزنامه اعلام کرد.

نصراللهی گفت: این پرونده پیش از این در تاریخ بیستم اسفند گذشته در دادگاه شعبه ۵ کیفری یک تهران به ریاست قاضی بابایی رسیدگی شد و دادگاه با توجه به محتویات پرونده، دفاعیات متهم و نبود بینه شرعی و قانونی و همچنین عدم سوء نیت مجرمانه و فقدان عنصر معنوی جرم، بزه انتسابی مدیر مسئول جوان را محرز ندانست اما با اعتراض شاکی، امروز مجدد در شعبه اول دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی ترابی گلسفید و در حضور اعضای هیات منصفه بررسی شد که ۸ نفر از ۱۲ عضو هیات منصفه با توجه به دفاعیات محمد جواد اخوان و محتویات پرونده وی را مجرم ندانستند.

در جلسه امروز همچنین پرونده سید احمد حسینی ماهینی به اتهام نشر مطالب خلاف واقع موضوع شکایت علیرضا خسرویان و پرونده شکایت علیه حسن عباسی مدیر مسئول اشکان‌ نیوز به اتهام نشر مطالب خلاف واقع موضوع شکایت دیوان محاسبات در شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ به ریاست قاضی ترابی گلسفید و همچنین پرونده مسعود رحمت حیدری مدیر مسئول روزنامه توسعه ایرانی به ریاست قاضی تقیان در دادگاه شعبه ۸ دادگاه کیفری ۱ بررسی و هیئت منصفه آنان را هم مجرم ندانست.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در پایان گفت: آرای دادگاه شعبه یک کیفری یک به ریاست قاضی ترابی گلسفید در موردپرونده اتهام‌های مدیران مسئول روزنامه جوان و پایگاه‌های خبری ماهین نیوز و اشکان نیوز و همچنین رای دادگاه شعبه ۸ به ریاست قاضی تقیان در مورد اتهام مسعود رحمت حیدری مدیر مسئول نشریه روزنامه توسعه ایرانی، متعاقبا صادر خواهد شد.