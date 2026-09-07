انهدام چهارمین پهپاد سعودی توسط یمن در ۲۴ ساعت گذشته
سخنگوی نظامی انصار الله یمن از ساقط کردن چهارمین پهپاد عربستان طی 24 ساعت گذشته خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۳۳۷۱| |
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به گزارش تابناک، یحیی سریع سخنگوی انصار الله یمن روز دوشنبه از رهگیری یک پهپاد شناسایی از نوع “CH4” در استان الجوف خبر داد.
به گزارش المسیره، وی گفت که این پهپاد در حال انجام اقدامات خصمانه بود.
یحیی سریع اشاره کرد که این دومین پهپاد ساقط شده از این نوع در ۱۲ ساعت گذشته و چهارمین پهپاد در ۲۴ ساعت گذشته است.
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