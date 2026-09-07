تراژدی غرق شدن دختر ۱۶ ساله در استخر کشاورزی
به گزارش تابناک، محسن ویسی مسئول روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ ایلام عصر دوشنبه ۱۶ شهریورماه اظهار داشت: ساعت ۱۶:۲۷ امروز گزارشی مبنی بر غرقشدگی یک دختر ۱۶ ساله در استخر کشاورزی روستای کلسفید به مرکز کنترل وهماهنگی عملیات اورژانس ۱۱۵ ایلام اعلام شد.
وی افزود: پس از اعلام حادثه، یک دستگاه آمبولانس سبک از نزدیکترین پایگاه اورژانس ۱۱۵ و یک کد امدادی هلالاحمر به محل حادثه اعزام شدند و نیروهای امدادی پس از رسیدن به محل، عملیات خارجسازی فرد غرقشده از آب را انجام دادند.
مسئول روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ ایلام ادامه داد: فرد حادثهدیده پس از خروج از آب برای انجام اقدامات درمانی و احیای پزشکی به کارشناسان فوریتهای پزشکی اورژانس تحویل داده شد.
ویسی خاطرنشان کرد: علیرغم تلاش نیروهای امدادی و کارشناسا فوریتهای پزشکی اورژانس برای نجات و احیای فرد حادثهدیده، متأسفانه این دختر ۱۶ ساله جان خود را از دست داد.
استخرهای کشاورزی به دلیل عمق زیاد، لغزندگی دیوارهها و نبود امکان خروج آسان از آب، از نقاط پرخطر برای کودکان و نوجوانان محسوب میشوند. توصیه میشود خانوادهها از نزدیکشدن فرزندان به این استخرها جلوگیری کرده و در صورت وقوع حادثه، بلافاصله با شماره ۱۱۵ اورژانس و ۱۱۲ هلالاحمر تماس بگیرند.