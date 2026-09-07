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هشدار وزیر دفاع کره شمالی به آمریکا

وزیر دفاع کره شمالی عصر دوشنبه در مورد «اقدامات متقابل قدرتمند» در صورت رویارویی نظامی با آمریکا و متحدانش هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۹۳۳۶۷
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کره شمالی

به گزارش تابناک، کیم سونگ گی، وزیر دفاع کره شمالی با انتشار پیامی گفت: ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی در حال برگزاری رزمایش نظامی مشترک سه‌جانبه و تحریک‌آمیز «لبه آزادی» هستند.

طبق گزارش خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA)، وزیر دفاع این کشور در ادامه تاکید کرد: من هشداری علیه اقدامات نظامی بی‌ملاحظه آمریکا و متحدان آن برای ایجاد یک رویارویی نظامی جدی و احتمال درگیری در شبه جزیره کره می‌دهم و به‌طور جدی نسبت به عواقب ناشی از آنها هشدار می‌دهم. در صورت لزوم، ما اراده و توانایی خود را برای پاسخ به اقدامات دشمنان با اقدامات عملی قدرتمندتر و قاطع‌تر ابراز خواهیم کرد.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی پیشتر در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که رزمایش «لبه آزادی» در آب‌های بین‌المللی شرق و جنوب جزیره جنوبی ججو در کره جنوبی آغاز شد.

پس از دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای کاهش رزمایش‌ها که حرکتی آشتی‌جویانه نسبت به کره شمالی بود، ارتش ایالات متحده رزمایش مربوطه را به نصف کاهش داد. پیونگ‌یانگ مدت‌هاست که رزمایش‌های این متحدان را به عنوان «تدارکات جنگی» محکوم می‌کند.

منبع: ایسنا

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کره شمالی آمریکا کره جنوبی رزمایش مشترک شبه جزیره کره
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