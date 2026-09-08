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قیمت مسکن در مناطق ۹ تا ۱۲ تهران چند؟

متوسط «قیمت پیشنهادی» فروش واحدهای مسکونی در مناطق ۹ تا ۱۲ تهران به حدود ۱۴۵ میلیون تومان در مترمربع ‌رسیده است.
کد خبر: ۱۳۹۳۳۶۱
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قیمت مسکن در تهران

به گزارش تابناک؛ متوسط «قیمت پیشنهادی» فروش واحدهای مسکونی در مناطق ۹ تا ۱۲ که در پهنه «تهران قدیم» قرار می‌گیرند به حدود ۱۴۵ میلیون تومان در مترمربع ‌رسیده است.

ماه گذشته سطح قیمت در این مناطق ۱۳۷ میلیون تومان در مترمربع بود.

برخی نمونه ها در لیست امروز فایل های فروش به شرح زیر است:

مهرآباد /۱۲ سال ساخت:

۱۲۳ میلیون تومان در مترمربع

استاد معین /۲۲ سال ساخت:

۱۴۱ میلیون تومان

سلسبیل / ۱۳ سال ساخت:

۱۱۵ میلیون تومان

کارون / ۱۵ سال ساخت:

۱۲۷ میلیون تومان

منیریه / ۱۱ سال ساخت:

۲۰۰ میلیون تومان

حر / ۱۵ سال ساخت:

۲۰۰ میلیون تومان

فردوسی / ۲۱ سال ساخت:

۱۸۰ میلیون تومان

 بهارستان / ۲۳ سال ساخت:

۱۴۴ میلیون تومان

منبع: دنیای اقتصاد

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