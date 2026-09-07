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مقام پیشین موساد: تا این تاریخ برای سرنگونی نظام ایران وقت داریم!
ساگیو آسولین مقام ارشد سابق موساد در گفتوگو با شبکه ۱۴ اسرائیل مدعی شد که «پنجره فرصت» برای اقدام با هدف سرنگونی حکومت ایران تا پایان دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ ادامه خواهد داشت و بخش مهمی از این فرصت نیز به تحولات پیش از انتخابات میاندورهای آمریکا وابسته است. او ترکیب رهبری امنیتمحور و مصمم در اسرائیل، حضور ترامپ در کاخ سفید و تداوم شیوه کنونی رفتار ایران را عواملی دانست که به گفته او میتوانند شرایط یک «طوفان کامل» را ایجاد کنند. این مقام پیشین موساد همچنین با اشاره به ادامه تحریمها، نسبت به تشدید مشکلات اقتصادی ایران و فراهم شدن شرایط برای تغییر حکومت ابراز خوشبینی کرد. ادعاهای این عنصر امنیتی رژیم اسرائیل را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید و بشنوید.
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