برای رفع تلخی غذا چه کنیم؟
به گزارش تابناک؛ شاید برای شما هم پیش آمده است که خورشت یا غذایی که درست کردهاید دارای مزه کمی از تلخی شده باشد. در این مقاله به توضیح دلیل آن و اینکه چگونه تلخی غذا را از بین ببریم خواهیم پرداخت. مزه تلخ دائما در غذاهای پخته شده حس نمیشود و بعض وقتها غذاهای خام مثل انواع میوه و سبزی نیز دارای مزه تلخی میباشند که با چند ترفند ساده میتوان آن را کم کرد.
برطرف کردن تلخی غذا در اثر لیمو عمانی
یکی از مهمترین دلیل تلخی خورشها وجود لیمو عمانی است. در این صورت برای برطرف کردن تلخی غذا شیوههای زیر را امتحان کنید:
اضافه کردن لیمو عمانی در آخر پخت: لیمو را در آخر پخت غذا و در نیم ساعت پایانی به غذا اضافه کنید، زیرا پخت طولانی مدت لیمو عمانی با غذا در بیشتر وقتها سبب تلخ شدن مزه غذا میشود.
خیس کردن لیمو عمانی: پیش از ریختن لیمو عمانی در غذا چند ساعت آن را در آب ولرم خیس کنید.
جدا کردن هسته لیمو عمانی: لیمو عمانی را در هاون کوبیده و هستههای آن را بیرون بیاورید و آنگاه به غذا اضافه کنید.
توجه کنید که چنانچه به فکر برطرف کردن تلخی آبگوشت هستید، به احتمال زیاد لیموعمانی دلیل آن است و بهتر است با همین شیوه، تلخی را برطرف کنید.
برطرف کردن تلخی خورش قیمه
تا اینجای کار دنبال این بودیم که کاری کنیم که غذای ما تلخ نشود ولی در ادامه به این مسئله خواهیم پرداخت که چنانچه خورش قیمه ما تلخ شد با چه شیوهای تلخی آنرا کم کنیم و یا کاملا از بین ببریم، در ادامه با ما همراه باشید.
استفاده از سیب زمینی
چنانچه متوجه شدید خورش شما طعم تلخی میدهد خیلی زود یک سیب زمینی درشت پوست بگیرید آنگاه داخل خورش بیندازید. بعد از اینکه خورش آماده گردید سیب زمینی را از خورش خارج کنید و دور بیندازید. چنانچه تلخی خورش شما خیلی زیاد نباشد با این شیوه میتوانید مشکل را برطرف کنید.
استفاده از زعفران و شکر
چنانچه متوجه شدید خورش قیمه شما بسیار تلخ شده است و امکان گرفتن تلخی آن با سیب زمینی وجود ندارد، قدری زعفران را بسابید و با قدری آب جوش دم کنید، آنگاه به نسبت زعفران کمی شکر اضافه کنید و خوب مخلوط کنید تا شکر قدری حل شود آنگاه مخلوط زعفران و شکر را به قابلمه خورش اضافه کنید، این روش به جز اینکه تا مقدار زیادی تلخی خورش قیمه را میگیرد، سبب میشود خورش شما عطر زعفران بیشتری هم بگیرد.
گرفتن تلخی فسنجون
برای گرفتن تلخی گردو در فسنجان میتوانید به آن یک عدد سیب قرمز شیرین اضافه کنید. سیب قرمز بهترین مورد برای گرفتن تلخی فسنجان است، اما چنانچه نداشتید میتوانید از هویج و کدو هم استفاده کنید.
زودترین و آسانترین شیوهها برای برطرف کردن تلخی قورمه سبزی
سبزی خورشت قورمه سبزی شامل تره، جعفری، گشنیز، شنبلیله و نعناع است که چنانچه مقدار شنبلیله یا میزان سرخ کردن سبزی زیاد شود، مزه خورشت تلخی میشود. همینطور استفاده نامناسب از لیمو عمانی هم امکان دارد از علل تلخ شدن قورمه سبزی باشد.
چنانچه فکر میکنید لیمو عمانی سبب تلخ شدن خورشت شده، آن را بیرون آورده و قدری آبلیمو تازه داخل خورشت بریزید. یادتان باشد که آبلیمو حتما تازه و مرغوب باشد.
قدری اسفناج و گشنیز نیز میتوانید به خورشتتان اضافه کنید. از آنجایی که گشنیز شیرین است، افزودن آن سبب کاهش تلخی خورشت قورمه سبزی میشود.
چنانچه حدس میزنید تلخی خورشت به علت لیمو عمانی است، قدری آبغوره به آن اضافه کنید.
گرفتن تلخی بادمجان
برای گرفتن تلخی بادمجان ابتدا از بادمجانهای قلمی و بدون تخم یا دارای تخم ریز استفاده کنید. همینطور میتوانید پیش از سرخ کردن بادمجان به آنها قدری نمک زده و چند ساعت در آفتاب بگذارید. اضافه کردن نمک به علت اینکه سبب افزایش فشار اسمزی در خارج سلولهای بادمجان میشود، آلکالوئیدها یا در اصلاح عامیان زهرابه بادمجان را که عامل تخلی است، به سوی بیرون میکشاند.
وقتی دلیل تلخی غذا سوختن پیاز باشد
سرخ کردن بیش از حد پیاز و سوختگی سطحی آن در بیشتر موارد از مهمترین دلیلهای تلخی غذاست. برای گرفتن تلخی پیاز داغ میتوانید از روشهای زیر کمک بگیرید:
افزودن آبلیمو: یکی از آسانترین و بهترین شیوههای گرفتن تلخی غذا افزودن آبلیموی تازه به آن است. کلا استفاده از مواد اسیدی به برطرف کردن تلخی غذا کمک بسیاری میکند، شما میتوانید بر حسب ذائقه خود به جای آبلیمو از آبغوره یا آب نارنج هم برای گرفتن تلخی گوشت و خورش استفاده کنید.
اضافه کردن رب: یک قاشق رب هم در خیلی وقتها میتواند تلخی غذا را کمتر کند.
اضافه کردن نمک: افزودن نمک هم به گرفتن تلخی آبگوشت و خورشها کمک میکند، تنها باید مواظب باشید که غذایتان شور نشود.
اگر علت تلخی، کیفیت بد و مقدار زیاد زردچوبه باشد
هنگامی که دلیل تلخی غذا کیفیت زردچوبه یا استفاده بیش از حد از این ادویه پرخاصیت در پخت غذا باشد، میتوانید برای برطرف کردن تلخی غذا را به شیوههای زیر امتحان کنید:
چشیدن زردچوبه پیش از پخت: حتما از کیفیت زردچوبه مصرفیتان مطمئن شوید، متاسفانه خیلی اشخاص سودجو اقدام به تولید زردچوبههای تقلبی که در آنها نان خشک کپک زده، ماسه ریز و رنگهای شیمیایی است، کردهاند، پس پیش از استفاده از کیفیت ادویههای خود اطمینان پیدا کنید.
رقیق کردن غذا: با افزودن قدری آب جوش به خورش میتوانید تا مقدار زیادی تلخی به وجود آمده از زردچوبه را کم کنید.
افزودن قدری مواد اولیه به غذا: یکی دیگر از شیوههای گرفتن تلخی غذا افزودن مقداری مواد اولیه مثل پیاز، سیب زمینی، هویج و گوجه بر حسب نوع غذا به آن است.
افزودن جوش شیرین: افزودن قدری جوش شیرین در حد یک چهارم قاشق چایخوری به غذا میتواند در گرفتن تلخی آن اثر گذار باشد.
چگونه تلخی آبلیمو را بگیریم
تلخی آبلیمو بیشتر به دلیل له شدن هسته آن زمان آب گیری است. ولی، چون گرفتن آبلیمو به وسیله دستگاه انجام میشود وارد شدن هسته لیمو به داخل آبلیمو احتمالش زیاد است.
برای برطرف کردن تلخی آبلیمو از هویج استفاده میکنند. برای این کار به ازای هر ۱۰ کیلو لیمو ۲ عدد هویج متوسط پوست کنده داخل آبلیمو میریزند. بعد از مدتی هویج تلخی لیمو را به خود گرفته و میتوان هویج را بیرون آورد.