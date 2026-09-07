ای بی سی نیوز براساس تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای از خسارات گسترده ناشی از حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در سراسر منطقه خلیج فارس و فراتر از آن از آغاز تجاوز آمریکایی-صهیونی به ایران گزارش داد.

به گزارش تابناک، تصاویر ماهواره‌ای از Planet Labs خساراتی را در ستاد ناوگان پنجم ایالات متحده در منامه، بحرین، از جمله تخریب چندین ساختمان بزرگ و همچنین دو ترمینال ارتباطات ماهواره‌ای نشان می‌دهد.

این خسارات در روز شنبه، اولین روز جنگ، رخ داده است. همان شب، وزارت کشور بحرین اعلام کرد که یک پهپاد نیز در فاصله حدود نیم مایلی به بندر برخورد کرده است. نمای ماهواره‌ای خساراتی را در پایگاه دریایی ناوگان پنجم ایالات متحده، پس از حملات ایران، در منامه، بحرین، در اول مارس ۲۰۲۶ نشان می‌دهد.



خسارات وارده به پایگاه دریایی ناوگان پنجم آمریکا، پس از حملات ایران، در منامه، بحرین، ۱ مارس

پایگاه علی السالم در کویت، که میزبان نیروهای آمریکایی است، نیز همانطور که در تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده مشاهده می‌شود، به طور قابل توجهی آسیب دیده است. چندین ساختمان در این پایگاه نشانه‌هایی از اصابت پرتابه‌ها با درجات مختلف آسیب را نشان می‌دهند. طبق تجزیه و تحلیل انجام شده ای بی سی، تصاویر همچنین نشان دهنده آسیب در پایگاه‌های دیگر در کویت - کمپ Buehring و کمپ عریفجان است.



خسارات به پایگاه آمریکا در کویت

یک تصویر ماهواره‌ای این شرکت که در امارات متحده عربی گرفته شده، چندین آتش‌سوزی را در بندر جبل علی در دبی نشان می‌دهد. در آن روز، وزارت دفاع امارات اعلام کرد که این کشور تاکنون با ۱۶۵ موشک بالستیک، دو موشک کروز و ۵۴۱ پهپاد هدف قرار گرفته است.



آتش‌سوزی در بندر جبل علی، ابوظبی، یکم مارس ۲۰۲۶

در همان روز، همانطور که در تصاویر ماهواره‌ای Planet Labs مشاهده می‌شود، آتش‌سوزی بزرگی در شارجه، شمال دبی، رخ داد. به گفته دفتر رسانه‌ای دولت دبی، دبی هدف حملات متعددی قرار گرفته است و پهپادها باعث آتش‌سوزی در چندین هتل در این شهر شده‌اند.



آتش سوزی گسترده در شارجه دبی ۱ مارس ۲۰۲۶

تصاویر به اشتراک گذاشته شده توسط شرکت تصاویر ماهواره‌ای ونتور، آتش‌سوزی در پالایشگاه راس تنوره در عربستان سعودی را هم نشان می‌دهد.

به گزارش بلومبرگ، شرکت آرامکو راس تنوره بزرگترین پالایشگاه عربستان سعودی و یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های جهان است. وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد: «دو پهپاد که قصد حمله به پالایشگاه راس تنوره را داشتند، رهگیری و منهدم شدند. عملیات رهگیری باعث شد ترکش‌ها در نزدیکی تأسیسات غیرنظامی و غیرنظامیان سقوط کنند و آتش‌سوزی ناشی از سقوط ترکش‌ها از رهگیری بوده است!



آتش‌سوزی در پالایشگاه راس تنوره عربستان پس از حملات پهپادی ایران

منبع:: ایسنا