آخرین وضعیت از نفتکش هدف قرار گرفته شده در خارگ
عملیات اطفای حریق نفتکشی که روز شنبه در حوالی جزیره خارک هدف حمله آمریکا قرار گرفته بود به پایان رسید.
کد خبر: ۱۳۹۳۳۴۵| |
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به گزارش تابناک؛ عملیات اطفای حریق نفتکشی که روز شنبه در حوالی جزیره خارک هدف حمله آمریکا قرار گرفته بود به پایان رسیده است.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده همه خدمه کشتی در سلامت کامل به سر میبرند و این حادثه تا این لحظه منجر به نشت نفت نشده است.
امروز گروههای مختلف بازرسی، مهندسی و فنی برای بررسی وضعیت نفتکش آسیب دیده به محل حادثه اعزام شدهاند تا برای جابهجایی کشتی و انتقال آن تصمیمگیری شود.
ارتش تروریستی آمریکا روز شنبه یه یک نفتکش ایرانی در محدوده جزیره خارگ حمله و آن را دچار خسارت کرد. در پی اصابت پرتابه دشمن به موتورخانه، این نفتکش در محل حادثه متوقف شده است.
پس از این حادثه نیروی دریایی سپاه اعلام کرد که سه فروند نفتکش در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز و سه فروند شناور وابسته به امریکا را در مناطق دیگر مورد هدف قرار داده است.
منبع: فارس
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