دستگیری ۲ نفر از عوامل درگیری خوابگاه دانشجویان عراقی
۲ نفر از عوامل درگیری مقابل محل اسکان دانشجویان عراقی شناسایی شدند.
کد خبر: ۱۳۹۳۳۴۰| |
592 بازدید
به گزارش تابناک؛ رئیسکل دادگستری استان سمنان اعلام کرد: در پی وقوع درگیری میان تعدادی از شهروندان و برخی از دانشجویان عراقی در محدوده محل اسکان آنان، موضوع بلافاصله در دستور کار دستگاه قضایی و انتظامی استان قرار گرفت.
با صدور دستورات قضایی دادستان مرکز استان، تاکنون ۲ نفر از افراد دخیل در این حادثه شناسایی و به مرجع انتظامی دعوت شدهاند و بررسیها برای شناسایی سایر افراد مؤثر در وقوع درگیری همچنان ادامه دارد.
مطالبی که در برخی از این رسانهها درباره حادثه منتشر شده، با واقعیت موضوع و نتایج بررسیهای اولیه تطبیق ندارد و ابعاد حادثه باید بر مبنای گزارشهای رسمی و تحقیقات تکمیلی مراجع مسئول مورد ارزیابی قرار گیرد.
منبع: تسنیم
گزارش خطا
Poll
با کدام نرخ بنزین موافقید؟