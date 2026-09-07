دستگیری ۲ نفر از عوامل درگیری خوابگاه دانشجویان عراقی

به گزارش تابناک؛ رئیس‌کل دادگستری استان سمنان اعلام کرد: در پی وقوع درگیری میان تعدادی از شهروندان و برخی از دانشجویان عراقی در محدوده محل اسکان آنان، موضوع بلافاصله در دستور کار دستگاه قضایی و انتظامی استان قرار گرفت.



با صدور دستورات قضایی دادستان مرکز استان، تاکنون ۲ نفر از افراد دخیل در این حادثه شناسایی و به مرجع انتظامی دعوت شده‌اند و بررسی‌ها برای شناسایی سایر افراد مؤثر در وقوع درگیری همچنان ادامه دارد.



مطالبی که در برخی از این رسانه‌ها درباره حادثه منتشر شده، با واقعیت موضوع و نتایج بررسی‌های اولیه تطبیق ندارد و ابعاد حادثه باید بر مبنای گزارش‌های رسمی و تحقیقات تکمیلی مراجع مسئول مورد ارزیابی قرار گیرد.

منبع: تسنیم