تکذیب شایعه‌ جنجالی درباره خرید تسلیحات از چین

به گزارش تابناک؛ عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، ضمن تکذیب برخی اخبار منتشر شده در کانال‌های خبری درباره مخالفت هیأت رئیسه مجلس با خرید تجهیزات و تسلیحات نظامی از چین، گفت: این شایعه از اساس کذب بوده و ساخته و پرداخته ذهن برخی انسان‌رسانه‌ها و افراد مغرض با ادعای اتصال به منابع آگاه است که صرفا برای جذب مخاطب اقدام به انتشار چنین اخباری می‌کنند.

گودرزی همچنین با بیان اینکه خرید تجهیزات نظامی، مسیر و فرآیند مشخص خود را دارد، تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی از هر گونه اقدام ستاد کل نیرو‌های مسلح، وزارت دفاع، ارتش و سپاه در راستای تقویت بنیه دفاعی، حمایت می‌کند چراکه بنیه دفاعی، امنیت‌ساز، بازدارنده و مبنا و زیرساخت پیشرفت کشور در همه حوزه‌ها است.

منبع: ایلنا