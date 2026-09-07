تکذیب شایعه جنجالی درباره خرید تسلیحات از چین
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، شایعه مخالفت با خرید تسلیحات از چین را «کذب محض» دانست.
کد خبر: ۱۳۹۳۳۳۸| |
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به گزارش تابناک؛ عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، ضمن تکذیب برخی اخبار منتشر شده در کانالهای خبری درباره مخالفت هیأت رئیسه مجلس با خرید تجهیزات و تسلیحات نظامی از چین، گفت: این شایعه از اساس کذب بوده و ساخته و پرداخته ذهن برخی انسانرسانهها و افراد مغرض با ادعای اتصال به منابع آگاه است که صرفا برای جذب مخاطب اقدام به انتشار چنین اخباری میکنند.
گودرزی همچنین با بیان اینکه خرید تجهیزات نظامی، مسیر و فرآیند مشخص خود را دارد، تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی از هر گونه اقدام ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع، ارتش و سپاه در راستای تقویت بنیه دفاعی، حمایت میکند چراکه بنیه دفاعی، امنیتساز، بازدارنده و مبنا و زیرساخت پیشرفت کشور در همه حوزهها است.
منبع: ایلنا
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