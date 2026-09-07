هشدار ایران به آمریکا درباره تپه علی‌الطاهر

شبکه الجزیره به نقل از منابع آگاه گزارش داد، ایران به واشنگتن پیام داده است که در صورت اشغال تپه راهبردی علی‌الطاهر در جنوب لبنان توسط اسرائیل، احتمال ورود مستقیم تهران به این مسئله وجود دارد.