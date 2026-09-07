هشدار ایران به آمریکا درباره تپه علیالطاهر
شبکه الجزیره به نقل از منابع آگاه گزارش داد، ایران به واشنگتن پیام داده است که در صورت اشغال تپه راهبردی علیالطاهر در جنوب لبنان توسط اسرائیل، احتمال ورود مستقیم تهران به این مسئله وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۹۳۳۳۵| |
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به گزارش تابناک؛ شبکه الجزیره به نقل از منابع آگاه گزارش داد ایران به آمریکا اطلاع داده است که در صورت اشغال تپه راهبردی علیالطاهر در جنوب لبنان توسط اسرائیل، مستقیماً وارد عمل خواهد شد.
الجزیره همچنین گزارش داد برخلاف ادعای مقامهای اسرائیلی درباره «کنترل عملیاتی» این منطقه، تلآویو تاکنون کنترل کامل تپه علیالطاهر را در اختیار نگرفته است.
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